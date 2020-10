ŽIVĚ: Sněmovna projedná nouzový stav i otravu Bečvy

Praha - Sněmovna by dnes měla projednat žádost vlády o souhlas s prodloužením nouzového stavu kvůli koronavirové krizi o měsíc do 3. prosince. Poslanci by také mohli schvalovat vládní návrh na vyplacení jednorázového příspěvku 5000 korun všem důchodcům a z podnětu opozičních lidovců debatovat o otrávení řeky Bečvy.

Kabinet ANO a ČSSD chce prodloužit nouzový stav kvůli tomu, že epidemiologická situace v Česku je podle vlády nadále kritická. Na konec stavu nouze jsou navázány některé restrikce, jejichž platnost chce vláda udržet.

Očekává se, že Sněmovna prodloužení nouzového stavu umožní. Není ale jisté, zda to bude na celý měsíc. Na jaře v Česku platil kvůli šíření koronaviru nouzový stav od 12. března do 17. května, po souhlasu dolní komory se tehdy prodlužoval dvakrát.

Příspěvek 5000 korun by měli podle vládního návrhu dostat starobní důchodci i lidé s invalidní nebo s pozůstalostní penzí v prosinci. Rozpočtové náklady se odhadují na 15 miliard korun. Sociální výbor podpořil z desítky poslaneckých úprav jedinou. Doporučil schválit pozměňovací návrh ODS, podle kterého by se starším penzistům zvyšoval měsíční důchod o 1000 korun po 25 letech v penzi místo po dovršení 85 let věku, jako je tomu nyní.