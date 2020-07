Živě: Sněmovna podpořila zdražení cigaret i stravenkový paušál

Praha - Sněmovna dnes v úvodním kole podpořila vládní daňový balík na rok 2021, který počítá mimo jiné s tříletým zvyšování spotřební dane z cigaret i se zavedením stravenkového paušálu. Umožní také obcím stanovovat místní koeficient u daně z nemovitých věcí jen pro jednotlivé části obce, takže výše daně z nemovitosti by mohla být v každé z nich odlišná. Vládní balík obsahuje i další změny a zasahuje do tří desítek zákonů. Nyní ho projedná sněmovní rozpočtový výbor. Druhé čtení přijde na řadu zřejmě až po prázdninách.

Fotogalerie

Stravenkový paušál ministerstvo navrhuje zavést jako alternativu ke stravenkám a podnikovému stravování. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) zdůrazňuje, že vláda stravenky neruší a že záleží jen na zaměstnavatelích, k čemu se přikloní.

Daňové zvýhodnění paušálu by podle ministerstva financí mělo zůstat stejné jako u stravenek. Zaměstnanci by částku měli dostávat vyúčtovanou samostatně, protože by neměla na rozdíl od mzdy podléhat povinným odvodům a daním.

Zavedení paušálu podporují Asociace hotelů a restaurací, Asociace českého tradičního obchodu i většina členů Hospodářské komory. Naopak se paušál nelíbí odborům, podle kterých zaměstnavatelé budou peníze zneužívat, což se promítne do odvodů státu.

Před zavedením stravenkového paušálu varoval poslanec ČSSD Petr Dolínek. "Možná zaměstnavatelům prospěje, ale zaměstnancům nikoli," řekl. Obává se toho, že to povede k rušení zázemí zaměstnanců. "Nebudu se divit některým zaměstnavatelům, že je to bude lákat, aby to považovali za součást mzdy," řekl Václav Votava (ČSSD). Poznamenal, že vláda paušálem zavádí další daňovou výjimku, když se jiné snaží rušit. Poslanec KSČM Leo Luzar se přimlouval za širší diskusi o tomto kroku, která by měla zahrnout i odborové a další organizace. Komunisté už dříve uvedli, že vládní záměr ohledně stravenek nepodpoří.

Naopak poslanec ANO a podnikatel Jiří Bláha upozorňoval hlavně na náklady, které souvisí se zpracováním plateb stravenkami. "Nejjednodušší je dát tomu zaměstnanci peníze a použij si je, jak chceš ty," prohlásil.

Schillerová v reakci na výtky poslanců uvedla, že jediný, kdo je proti, jsou odboráři. Měli by podle ní spíše hájit zájmy milionu zaměstnanců, kteří nemají žádný stravovací benefit. Stravenky označila za vylobbovanou výjimku pro pět nebo šest zahraničních firem, které si na nich postavily svůj byznys. Odmítla obavy z toho, že by zaměstnavatelé dali zaměstnancům paušál místo části mzdy, a poukázala na to, že by to musela být změna, s níž by souhlasily obě strany. Nesdílí také obavy, že by se zaměstnanci přestali stravovat, protože by nedostali stravenky.

Další zvýšení spotřební daně z tabákových výrobků, které předloha rovněž obsahuje, by mělo do rozpočtu podle předběžných odhadů přinést v roce 2021 navíc dvě miliardy korun a 1,9 miliardy korun v roce 2022 i v roce 2023. Odhad přitom počítá se změnou chování spotřebitelů, snížením celkového počtu spotřebitelů a s poklesem spotřeby tabákových výrobků. Zhruba o deset procent stoupla spotřební daň z cigaret a tabáku, včetně zahřívaného, od letošního ledna.

Předloha také umožní podnikatelům a firmám snížit si daňový základ u daní z příjmů o výdaje vynaložené na bezúplatné nepeněžité plnění určené pro boj s pandemií koronaviru, a to za období od 1. března 2020 do 31. května 2020. Daňový balíček dále rozšiřuje obcím možnost stanovovat tzv. místní koeficient daně z nemovitých věcí jen pro jednotlivé části obce. Nyní mohou koeficient určit jen na celé území. Koeficient si mohou obce stanovit od roku 2009 v hodnotě dva, tři, čtyři nebo pět. Lze tak zvýšit sazbu daně u všech nemovitostí s výjimkou orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů a trvalých travních porostů. Daň z nemovitých věcí je stoprocentním příjmem obce.

Ministerstvo financí také počítá s rozšířením osvobození od srážkové daně u všech příjmů ze státních dluhopisů, a to nejen českých státních dluhopisů vydávaných podle českého práva v tuzemsku, ale i dluhopisů vydávaných ostatními státy Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru. Navíc už srážkové dani nebudou podléhat ani příjmy domácích držitelů státních dluhopisů.

Lidovci svolají mimořádnou schůzi ke covidu a evropskému rozpočtu

KDU-ČSL svolá mimořádnou schůzi Sněmovny ke zhodnocení koronavirové situace na Karvinsku nebo víceletému finančnímu rámci a fondu obnovy Evropské unie. Místopředseda a šéf lidoveckého poslaneckého klubu Jan Bartošek dnes novinářům před schůzí dolní komory řekl, že na jednání grémia Sněmovny všechny kluby garantovaly podporu svolání schůze.

Vláda by měla podle Bartoška vyhodnotit první vlnu epidemie koronaviru a informovat Sněmovnu o tom, jak je připravena na případnou druhou vlnu, jak je ochrannými pomůckami vybavena Správa státních hmotných rezerv, a také podat informaci o situaci na Karvinsku. "Zajímá nás, jakým způsobem fungovalo ministerstvo zdravotnictví, jak postupovala krajská hygiena a jakým způsobem celou situaci komunikovalo ministerstvo financí," uvedl.

Kvůli šíření covidu-19 v Dole Darkov společnosti OKD zůstala na konci května na Karvinsku v platnosti mimořádná opatření, krajští hygienici je 12. června zrušili. Na konci června se ale začal počet případů nemoci v okrese prudce zvyšovat a testování ukázalo, že v dolech ČSM podíl nakažených pracovníků přesahuje 20 procent. OKD proto počátkem července přerušilo těžbu ve všech dolech. Na Karvinsko a sousední Frýdecko-Místecko se také vrátila některá mimořádná opatření. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) se koronavirus na Karvinsku masivně v komunitě nešíří.

Druhým bodem bude informace premiéra o plánu obnovy EU. "Je důležité, aby premiér měl mandát od Poslanecké sněmovny a aby Sněmovně a veřejnosti sdělil, jaké má vláda výhrady k navrženému plánu a s jakými cíli a představami bude jednat s dalšími lídry evropských vlád tak, aby tento balík peněz byl přerozdělen ve prospěch ekonomik Evropské unie a zejména ekonomiky České republiky, která pandemií koronaviru byla postižena také," řekl předseda sněmovního evropského výboru Ondřej Benešík.

Evropská komise (EK) chce ekonomikám pro zotavení z koronavirové krize nad úroveň běžného unijního rozpočtu poskytnout 750 miliard eur (přes 20 bilionů Kč). Tato částka, kterou si chce EK bezprecedentně vypůjčit na finančních trzích a využít přitom nejvyššího kreditního hodnocení EU, má zvýšit rozpočet na období 2021 až 2027. Samotný rozpočet má obsahovat 1,1 bilionu eur.

Filip řekl, že KSČM program mimořádné schůze podpoří, obě otázky je podle něj třeba projednat. Zároveň ale kritizoval skutečnost, že se schůze uskuteční ve čtvrtek jako i několik dřívějších mimořádných schůzí. Podle něj kvůli tomu opozice přichází o možnost interpelací na členy vlády, které jsou ve čtvrtek obvykle na programu.

Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) v neděli v České televizi řekl, že vláda si uvědomuje nutnost rychle nastartovat evropskou ekonomiku, zároveň má ale k fondu obnovy výhrady týkající se flexibility využití peněz nebo kritéria míry nezaměstnanosti z minulých let, podle kterého by se mimo jiné měly prostředky rozdělovat. Na nutnosti flexibilního využití peněz, například pro investice do infrastruktury, se shodli v pátek ve Varšavě také premiéři zemí visegrádské skupiny, tedy Česka, Slovenska, Polska a Maďarska.

ČSSD i opozice chtějí odstranit výjimku pro svěřenské fondy

Vládní ČSSD se bude podobně jako opoziční strany snažit, aby ve Sněmovně ze zákona o skutečných majitelích zmizela výjimka, která podle kritiků nahrává premiérovi Andreji Babišovi (ANO) ve sporu o střet zájmů. Novinářům to před dnešním jednáním řekl šéf poslanců ČSSD Jan Chvojka. Výjimku pro svěřenské fondy, které kvůli zákonu o střetu zájmů využil Babiš pro uložení Agrofertu, dnes kritizovala i řada opozičních stran. Už dříve přišly s pozměňovacími návrhy na její odstranění.

Podle předlohy by byl Babiš považován za vlastníka svěřenských fondů, do kterých vložil holding Agrofert, ale nikoliv za vlastníka samotného holdingu. Podle kritiků mu ustanovení nahrává ve chvíli, kdy jeho střet zájmů řeší unijní orgány. Vláda novelu schválila 1. června hlasy ANO. Ministři za ČSSD se hlasování zdrželi, protože výjimka pro svěřenské fondy podle nich překračuje rámec příslušné evropské směrnice.

Chvojka dnes uvedl, že názor ČSSD je jasný. "Ten návrh, který přišel z vlády, nepodporujeme. Budeme se snažit, aby v rámci projednávání, předpokládám, že na ústavněprávním výboru, dostál změn, aby ta výjimka vypadla a nikdo neměl dojem, že se tam udělaly změny, aby díky nim byl v komfortní situaci premiér Babiš," řekl.

"My chceme, aby zákon byl projednán v prvním čtení co nejdříve, protože také souvisí se zákonem na opatření proti legalizaci výnosu z trestné činnosti. Doufejme, že dnes na něj dojde, pokud ne, projednáme ho začátkem září," řekl předseda klubu ANO Jaroslav Faltýnek. "Ve druhém čtení bude určitě prostor na to, aby byl nalezen kompromis a všechny subjekty ve Sněmovně byly spokojeny," doplnil.

Starostové a nezávislí (STAN) a Piráti v červnu představili pozměňovací návrhy, které by výjimku vypustily, ale také například rozšířily množství informací dostupných v ministerské evidenci. Šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová dnes uvedla, že začlenění výjimky vládou do předpisu je jedním z příkladů, kdy se Babišův střet zájmů projevuje v praxi. "Přečetla jsem si evropskou směrnici, tam varianta, že by pro svěřenské fondy měly platit jiné podmínky, není," řekla.

Na to upozornil i předseda KDU-ČSL Marian Jurečka. Vláda do zákona podle něj vnesla prvek nad rámec implementace evropské legislativy. "Budeme se snažit s ostatními opozičními stranami pozměňujícími návrhy upravit nastavení tak, aby bylo naprosto zřejmé, že nemůže být obcházen institut, pro který zákon vzniká, aby bylo jasné, kdo je majitelem," řekl.

Pirátský poslanec František Navrkal varoval, že výjimku by nemusel využívat jenom Babiš. "Nechceme, aby se Česká republika stala jakýmsi rájem netransparentnosti v rámci Evropské unie, kam budou firmy unikat podobně, jako unikají do daňových rájů," řekl.

Podle šéfa SPD Tomia Okamury by mělo být možné dohledat, kdo je skutečným majitelem každého subjektu, který dostává dotace. Předseda KSČM Vojtěch Filip spatřuje problém především v tom, jak upravuje svěřenské fondy občanský zákoník.

Babiš nařčení ze střetu zájmů opakovaně odmítá a označuje ho za politickou záležitost. Loňská zpráva auditorů Evropské komise týkající se dotací z evropských strukturálních fondů uvedla, že Babiš ve střetu zájmů je. Podle zprávy má stále vliv na holding Agrofert, ač ho v roce 2017 vložil do svěřenských fondů.