ŽIVĚ: Sněmovna jedná osm hodin o vyslovení nedůvěry Babišově vládě

Praha - Jednání Sněmovny o nedůvěře vládě je podle vicepremiéra a předsedy ČSSD Jana Hamáčka jen předvolebním řečnickým cvičením, neboť opozice při absenci KSČM na svržení kabinetu hlasy nemá. Hamáček to dnes uvedl v úvodu odpolední části debaty jako jeden z posledních řečníků s přednostním právem před otevřením všeobecné rozpravy.

"Opozice ty hlasy nemá, mohli jsme udělat pár zákonů. Je to dneska promarněný čas," uvedl místopředseda vlády. "Ono to někoho bude zajímat do 19:15, pak začíná hokej, a už to nikoho zajímat nebude," uvedl na adresu opozičních představitelů. Poukázal tak na to, že večer se uskuteční utkání mezi Českem a Finskem o postup do bojů o medaile na mistrovství světa. Do odpolední debaty se přihlásily dvě desítky poslanců. Kdy se poslanci dostanou k hlasování, zatím není jasné.

Podle Hamáčka opozice neměla odvahu a sílu dříve vládu sestřelit. Kabinet Andreje Babiše (ANO) nicméně čelil dvěma pokusům v listopadu 2018 a červnu 2019, oba ustál.

I ministr kultury Lubomír Zaorálek ČSSD) označil dnešní debatu za cvičení, které nemá smysl ani cíl. Obvinil opozici, že jednání vyvolala jen kvůli tomu, aby upoutala pozornost veřejnosti.

Místopředseda TOP 09 a předseda jejího poslaneckého klubu Vlastimil Válek přirovnal dopolední projev premiéra Andreje Babiše (ANO) k proslovům předlistopadového komunistického politika Miloše Jakeše o tom, jak je na tom někdejší Československo dobře, ačkoli skutečnost byla jiná. Vizitkou premiéra by mělo být, jak pracuje vláda, ne sebechvála ve stylu "já, já, jupí jupí, já". Válek v této souvislosti připomenul výměnu čtyř ministrů během půl roku a majetkové kauzy předposledního ministra Petra Arenbergera (za ANO).

Podle Zaorálka by se nedůvěra vládě měla vyvolávat v případě, kdy existuje alternativa, která ji nahradí. Podnět části opozice čtyři měsíce před volbami Zaorálek, jak uvedl, nechápe. Smysl by měl podle něho jen v případě, pokud by vyšel najevo nový skandální fakt, například kdyby se ukázalo, že spolupracuje s mafiemi. "Jde o to, jestli opozice, když se k tomu uchýlila, věděla, co dělá," pokračoval Zaorálek. Označil za chybu, že ČSSD v roce 2009 vyslovila nedůvěru kabinetu tehdejšího premiéra ODS Mirka Topolánka. Sociální demokracie za to zaplatila podle ministra kultury nižším volebním ziskem. "Nevyplácí se to," konstatoval. Opozice šla podle Zaorálka do operace, v níž prohrává na obě strany.

Vicepremiér a ministr průmyslu Karel Havlíček (za ANO) varoval před možnou úřednickou vládou. Upozorňoval, že taková vláda by jen úřadovala a neměla by čas ani politický mandát nebo odvahu k zásadním rozhodnutím. Nezvládla by podle Havlíčka například prosadit zákony týkající se obnovitelných zdrojů energie.

Dnešní schůzi vyvolaly koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Pirátů se STAN. Pětice opozičních stran má 68 hlasů. Proti vládě hodlá hlasovat také SPD s 19 poslanci a Trikolóra se třemi zástupci. Ve Sněmovně jsou ještě tři další nezařazení poslanci. Pokud by vláda padla, další postup by byl na prezidentovi Miloši Zemanovi. Prezident už několikrát uvedl, že by vzhledem k blížícím se volbám nechal Babišův kabinet v demisi vést zemi dál.

Menšinový kabinet se dosud opíral o komunistické poslance. V polovině dubna ale KSČM vypověděla dohodu s ANO o toleranci vlády. Dnes se KSČM rozhodla pro jednotný odchod ze sálu, čímž fakticky menšinový kabinet podpoří. Podle zjišťování KSČM fandí rozhodnutí klubu opustit dnešní jednání 80 procent lidí. Vysvětlování před říjnovými volbami bude docela jednoduché, řekl novinářům předseda KSČM Vojtěch Filip poté, co poslanci jeho strany opustili sál. Největší váhu podle něj komunisté při rozhodování dali tomu, aby se co nejvíc odlišili od svolavatelů schůze, ale současně ukázali, že vláda jejich důvěru nemá.

Lídři koalic, které dnešní jednání vyvolaly, tvrdí, že kabinet nezvládl boj s epidemií koronaviru a nebyl schopen zajistit silnou mezinárodní solidaritu v diplomatické roztržce s Ruskem. Poukazují i na údajný Babišův střet zájmů a jeho stíhání v kauze Čapí hnízdo. Šéf ODS Petr Fiala za iniciátory schůze dnes řekl, že důvodů pro vyslovení nedůvěry je mnoho a každý den přibývají další. Hlasování je podle něj testem toho, zda vláda stále zastupuje většinu voličů z voleb před čtyřmi lety a zda má legitimní právo vést zemi.

Předseda Pirátů Ivan Bartoš řekl, že menšinová vláda očividně pozbyla důvěru veřejnosti a Sněmovna na to musí jasně a srozumitelně reagovat. "Vyslovení nedůvěry vládě je naše ústavní povinnost," zdůraznil Bartoš. Babiš podle něho po sobě zanechá rozvrácenou zemi "po privátním experimentu, na němž vydělával miliardy ročně". "Premiér Babiš a orloj jeho střídajících se ministrů připravili zemi o budoucnost," prohlásil předseda pirátské strany.

Ke kritice se připojil i předseda STAN Vít Rakušan, podle kterého byla vláda od počátku pandemie řízena jedním velkým chaosem a rezignovala na účinnou pomoc lidem. "Vláda se odpoutala od reality, vláda se stala zajatcem vlastního PR. Česká republika není usměvavý facebook Andreje Babiše, Česká republika je zemí, která je v morálním ekonomickém rozvratu,“ řekl Rakušan.

Předseda SPD Tomio Okamura (SPD) při dnešním sněmovním jednání obvinil vládu z lokajského postoje vůči Bruselu a administrativě amerického prezidenta Joea Bidena a zkritizoval postup kabinetu při koronavirové krizi. Zopakoval, že poslanci SPD budou hlasovat pro pád vlády.

Babiš považuje hlasování krátce před volbami za zbytečné. Svou vládu dnes ve Sněmovně označil za úspěšnou. Podezření ze střetu zájmů odmítl. Za snahou vyslovit dnes nedůvěru kabinetu vidí úsilí, aby odešel z politiky. "Vystupujete jako spasitelé, ale ve skutečnosti nejste nic jiného než sabotéři," řekl na adresu opozice. Epidemii koronaviru se podle premiéra podařilo zvládnout navzdory opozici, která opatření vlády zpochybňovala a sabotovala s vidinou Babišovy porážky. Ministerský předseda rovněž odmítl unijní snahy o ovlivňování dění v ČR. K obhajobě vlády a jejích kroků se přidala i ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). Podle ní by vyslovení nedůvěry vládě bylo krokem mimořádně nezodpovědným.

Vicepremiér a předseda ČSSD Jan Hamáček je přesvědčen, že snaha o vyslovení nedůvěry vládě neuspěje. Opozice podle něj s návrhem čekala až na dobu, kdy se zmírní koronavirová krize a skončí diplomatická krize kolem vrbětické kauzy, protože se bála odpovědnosti. Z poslanců ČSSD podle něj nikdo nebude aktivně hlasovat pro návrh na nedůvěru, někteří jsou ze schůze omluveni. Sociální demokraté si dnes na sebe ve Sněmovně vzali červené svetry. Svetr nosil loni Hamáček a strana ho pak jako symbol použila i ve volební kampani. "Chceme tím ukázat, že sociální demokracie je hrdá na roli, kterou jsme odehráli v covidové krizi," vysvětlil Hamáček.