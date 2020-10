ŽIVĚ: Sněmovna jedná o prodloužení nouzového stavu

Praha - Sněmovna dnes projednává žádost vlády o souhlas s prodloužením nouzového stavu kvůli koronavirové krizi o měsíc do 3. prosince. Poslanci také budou z podnětu opozičních lidovců debatovat o otrávení řeky Bečvy. Sněmovna dnes už schválila jednorázový příspěvek 5000 korun pro všechny důchodce.

Kabinet ANO a ČSSD chce prodloužit nouzový stav kvůli tomu, že epidemiologická situace v Česku je podle vlády nadále kritická. Na konec stavu nouze jsou navázány některé restrikce, jejichž platnost chce vláda udržet.

Očekává se, že Sněmovna prodloužení nouzového stavu umožní. Není ale jisté, zda to bude na celý měsíc. Na jaře v Česku platil kvůli šíření koronaviru nouzový stav od 12. března do 17. května, po souhlasu dolní komory se tehdy prodlužoval dvakrát.

KSČM podporuje prodloužení nouzového stavu o 30 dní

Komunisté podporují prodloužení nouzového stavu o 30 dní, o kterém bude dnes na návrh vlády hlasovat Sněmovna. Na dnešní tiskové konferenci to řekl místopředseda KSČM Stanislav Grospič. Současná epidemická situace, kdy roste počet nakažených koronavirem, stejně jako počty hospitalizovaných vyžadujících intenzivní péči, to podle nich vyžaduje. Zároveň ale KSČM požaduje, aby kabinet prodloužil a rozšířil podpůrné programy pro občany, živnostníky i firmy, které epidemie covidu-19 zasáhla.

Vláda vyhlásila nouzový stav od 5. října na 30 dnů. Pro jeho prodloužení potřebuje souhlas Sněmovny. Kabinet poslancům navrhl, aby nouzový stav platil do 3. prosince, řada stran k tomu ale má výhrady a mluví o prodloužení na kratší dobu.

Podle Grospiče vláda "tupě odmítá" veškeré legislativní návrhy, které by jí umožnily připravovat se na druhou vlnu epidemie. "Kritika vlády je často oprávněná a její tolerance ze strany KSČM je současně značně obtížná a není bezmezná. Současný pád vlády by ovšem znamenal ještě větší chaos a nejistotu značné části veřejnosti. Toho jsme si rovněž vědomi a z tohoto pohledu přistupujeme k navrženému nouzovému stavu," řekl. Prodloužení stavu nouze o 30 dní by tak v případě podpory vládních ANO a ČSSD a KSČM, jež kabinet toleruje, mělo projít.

KSČM požaduje, aby vláda prodloužila současné podpůrné programy, které kvůli ekonomickým dopadům epidemie přijala. "Dále trváme na jednání o vyhlášení moratoria k placení nájemného pro postižené současnými opatřeními, další odklad splátek hypoték, prodloužení doby ošetřovného pro děti mladší 12 let a jeho případné zvýšení," uvedla strana.

Komunisté také podpořili zkrácení otevírací doby obchodů ve všední dny a uzavření obchodů v neděli, o kterém kabinet rozhodl se zdůvodněním, že přispěje k omezení kontaktů mezi lidmi, a tím i k omezení šíření koronaviru. Strana odmítla výhrady obchodníků i opozičních ODS a TOP 09, podle kterých omezení otevírací doby povede k větší kumulaci zákazníků v obchodech, zejména v odpoledních hodinách a v sobotu.

Komunisté v tiskovém prohlášení upozornili na to, že současná epidemiologická situace je špatná. "Na druhou stranu chování členů současné vlády k přijatým opatřením neukazuje občanům dostatečnou legitimitu ani vážnost, neboť nejsou z jejich strany dostatečně dodržována a vyvození jejich osobní zodpovědnosti za jejich nedodržování je diskutabilní. Za chybu KSČM považuje také úplné zrušení preventivních opatření v letním období, které vláda učinila na nátlak pravicové opozice," uvedla strana.

Nový ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) podle prvního místopředsedy poslaneckého klubu KSČM Leo Luzara ke koronavirové krizi přistupuje s rozumem. "Naplněnost nemocnic stoupá, lékaři jsou vyčerpáni, zdravotní sestry jakbysmet. Tento člověk by mohl být zárukou toho, že hlasy, které zaznívají z první linie, budou více slyšet a budeme se i více zabývat tím, jak jim ulehčit tuto práci," řekl.