ŽIVĚ: Sněmovna jedná o nouzovém stavu

Praha - Sněmovna jedná o žádosti vlády o pokračování nouzového stavu vyhlášeného kvůli koronaviru i po této neděli. Poslanci mají rozhodnout dnes. Přestávka poslaneckého klubu SPD však oddálila hlasování Sněmovny, poslanci se opět sejdou v 19:30. Premiér Andrej Babiš (ANO) i ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) doufají, že prodloužení bude poslední. Vláda o něj žádá již posedmé, podle Blatného je nouzový stav dál potřeba hlavně kvůli zachování zákazu pohybu mezi okresy. Ochotu podpořit prodloužení do 11. dubna vyjádřili komunisté, do Velikonoc Piráti a STAN.

Vláda požádala Sněmovnu o prodloužení nouzového stavu o dalších 30 dní do 27. dubna. Rozvolnění si nyní Česko nemůže dovolit, řekl poslancům Babiš. Vláda zmírnění restrikcí projedná po Velikonocích a stanoví termíny, které dodrží, a tentokrát to nepokazí, uvedl premiér. Blatný dodal, že současná opatření by měla zůstat beze změn minimálně do Velikonoc včetně. Mezioborová skupina vedená epidemiologem Petrem Smejkalem vládě doporučila, aby firmy mohly v týdnu před Velikonocemi dobrovolně omezit provoz a náklady jim kompenzoval stát.

Komunisté, kteří menšinový kabinet tolerují, jsou ochotni prodloužit nouzový stav o dva týdny do 11. dubna, aby mohla dál platit nezbytná protiepidemická opatření. Předseda komunistů Vojtěch Filip dopoledne uvedl, že KSČM ale nesouhlasí se zákazem pohybu mezi okresy, větší pravomoci by měly mít kraje. Pokud by vládní ANO a ČSSD tento návrh nepodpořily, Piráti nabídli možnost nouzového řešení do Velikonoc. Koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) prodloužení nepodpoří, stejně tak i SPD. Přestávka jejího poslaneckého klubu oddálila hlasování Sněmovny, poslanci se opět sejdou v 19:30.

Hlasování o stavu nouze oddálila přestávka pro klub SPD

Sněmovní hlasování o prodloužení nouzového stavu oddálila přestávka na jednání klubu SPD. Žádost hnutí vyvolala spory, když jeho předseda Tomio Okamura avizoval už dříve v dnešní debatě snahu jednání zablokovat. Předsedající Vojtěch Filip (KSČM) nakonec žádosti hnutí vzhledem ke zvyklostem vyhověl. Poslanci se opět sejdou v 19:30.

Odpoledne Okamura uvedl, že hnutí chce prodloužení nouzového stavu zabránit. Protože Sněmovna na návrh ANO omezilo řečnickou dobu poslanců, avizoval, že další možností je vzít si přestávku na jednání poslaneckého klubu. "My jsme chtěli zablokovat toto jednání, aby se už neprodloužil nouzový stav. Řeknu to úplně na rovinu," uvedl.

V podvečer klub SPD o přestávku skutečně požádal. Okamura ji zdůvodňoval tím, že se SPD chce poradit, jak přesvědčit jiné poslance, aby pro prodloužení nouzového stavu nehlasovali. "V našem poslaneckém klubu není žádný pitomio. Víme, jak budeme hlasovat," opáčil Okamurovi předseda KDU-ČSL Marian Jurečka, který se pak ale Okamurovi za tento výrok omluvil. Pirátský místopředseda Sněmovny Vojtěch Pikal mínil, že při jednáních ve věcech bezpečnosti by se obstrukce používat neměla.

Předseda Sněmovny Radek Vondráček (ANO) upozorňoval, že jednání o nouzovém stavu se koná ve zvláštním režimu, a navrhoval, aby se o žádosti o přestávku hlasovalo. Za zachování zvyklosti se ale postavili místopředsedové dolní komory Petr Fiala (ODS) i Vojtěch Filip (KSČM) a Vondráček svůj návrh na hlasování stáhl. Představitelé SPD se pak nenechali přesvědčit o tom, aby zkrátili poradu svých poslanců ze dvou hodin na jednu.

KSČM chce prodloužit nouzový stav do 11. dubna, další opozice ne

Opoziční představitelé vyjma KSČM odmítli podpořit prodloužení nouzového stavu, jak o to žádá vláda. Komunisté jsou ochotni prodloužit nouzový stav o dva týdny do 11. dubna, aby mohla zůstat v platnosti současná nezbytná protiepidemická opatření. Podle předsedy SPD Tomia Okamury je nouzový stav škodlivý, podle předsedy ODS Petra Fialy by stačilo postupovat podle pandemického zákona, což by znamenalo zrušit zákaz pohybu mezi okresy. Podle zástupce KSČM Leo Luzara je pandemický zákon paskvil, který si vynutila pravice.

"KSČM se rozhodla navrhnout vládě prodloužit nouzový stav do 11. dubna," uvedl Luzar. Podle něj je prodloužení o dva týdny minimem, které vláda potřebuje. "Snad je to naposledy a snad to opravdu pomůže," řekl Luzar. Delší uzávěra by podle něj mohla pomoci uvolnit kapacity nemocnic. Vláda by měla přehodnotit potřebnost všech opatření, neměla by stupňovat hrozbu represí, a nejpozději v pondělí by měla předložit výhled dalšího postupu. dodal Luzar.

Současný nouzový stav potrvá do neděle 28. března, vláda jej chce prodloužit o 30 dní. Piráti a hnutí STAN vyjádřili předem ochotu jednat s vládou o prodloužení nouzového stavu například do Velikonoc, pokud by se vláda nedohodla s KSČM na 14 dnech.

SPD ústy Okamury potvrdila, že prodloužení nouzového stavu nepodpoří, protože jej nepovažuje za řešení. "Vláda flagrantně a bezprecedentně porušuje ústavní práva občanů," prohlásil. Uzavírky společnosti škodí víc než covid-19 a způsobily prý kvůli omezením přístupu ke zdravotní péči více úmrtí než koronavirus. "Vláda nemá strategii a ztratila důvěru veřejnosti," řekl Okamura. Podle něj by ji měla nahradit vláda odborníků.

Nouzový stav už není podle Fialy potřebný, nutná protiepidemická opatření je podle něho možné vydat jinak. "Nouzový stav je něco, co má zakrýt, že vláda nemá žádný plán, kterému by lidé mohli věřit," řekl. Kabinet podle Fialy prokazuje bezradnost a neschopnost. Předseda ODS kritizoval zejména omezení pohybu mezi okresy a povinnost nošení respirátorů nebo roušek i na prázdné ulici.

Potřebná opatření lze uplatnit podle předsedy KDU-ČSL Mariana Jurečky i podle pandemického zákona. Jurečka také uvedl, že koalice ODS, TOP 09 a KDU-ČSL poslala premiéru Andreji Babišovi (ANO) vytýkací dopis. Reagovala tak na dva obdobné dopisy, které Babiš napsal ministru zdravotnictví Janu Blatnému (za ANO). Opoziční politici v dopise Babišovi vytkli, že manažersky selhává, zasahuje do pravomocí a odborných záležitostí ministrů a ministerstev a že nezajistil dostatek vakcín. Jurečka dal Babišovi poukaz na kurz Základy krizového řízení.

Koalice Spolu jako celek nepodpoří prodloužení nouzového stavu

Koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) nepodpoří ve Sněmovně vládní žádost o prodloužení nouzového stavu, a to včetně lidoveckých poslanců, kteří se chtěli rozhodnout podle aktuálních dat. Strany o tom informovaly na dnešní tiskové konferenci.

Koalice je přesvědčena, že nouzový stav nepřispívá k ochraně zdraví obyvatel. Považuje jej za zástěrku, za kterou se schovává bezradnost vlády nebo podivné nákupy. Kabinet by podle předsedy ODS Petra Fialy měla k vyhlašování opatření začít využívat pandemický zákon.

Poslanecký klub KDU-ČSL tento týden dlouze jednal o tom, jak k žádosti o prodloužení stavu nouze přistoupit. Po středečním večerním zasedání lidovecký předseda Marian Jurečka ČTK sdělil, že se poslanci budou rozhodovat i podle čtvrtečních a pátečních dat. Dokumenty předložené vládou jej ale nepřesvědčily, že omezení volného pohybu osob mezi okresy je pádným argumentem pro prodloužení stavu nouze.