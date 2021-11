Živě: slavnostní zakončení programu Včasná pomoc dětem

Letošním rokem končí program Včasná pomoc dětem a tím i několikaleté projekty neziskových organizací v oblastech rané péče a krizové pomoci. Zveme vás na unikátní akci s vystoupením kanadské velvyslankyně v Česku Ayeshy Patricie Rekhiové, zástupců podpořených organizací a zahraničních odborníků z Kanady, Norska a Rakouska, kteří zhodnotí úspěchy a rozvoj včasné pomoci u dětí v ČR a výzvy v této oblasti do budoucna.

Slavnostní akci, která se uskuteční na kanadském velvyslanectví v Praze, můžete sledovat 4. listopadu od 14:00.

Včasná pomoc dětem je grantový program Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS), financovaný z prostředků The VELUX Foundations. Program je zaměřený na pomoc ohroženým a znevýhodněným dětem do 18 let věku v České republice v oblasti služeb rané péče a v oblasti krizové pomoci.

Cílem programu je zaručit dětem s postižením a dětem ohroženým sociálně patologickými jevy, aby mohly vyrůstat v přirozeném prostředí pečující rodiny nebo náhradní rodiny, a také přispět k předcházení umísťování takto ohrožených dětí do institucionální péče. Včasná intervence vede k lepší možnosti pomoci dětem i rodině a naplnění tohoto cíle. Záměrem programu bylo rozšířit dostupnost služeb prioritních oblastí, posílit kapacitu poskytovatelů služeb v prioritních oblastech, posílit odbornost poskytovatelů a podpořit spolupráci napříč specializovanými institucemi.