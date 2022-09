Živě: Škoda Auto předá dva vozy Zdravotnímu klaunovi

Společnost Škoda Auto předá v úterý 27. září 2022 dva elektrické vozy Škoda Enyaq Coupé iV dobročinné organizaci Zdravotní klaun. Jejich podoba vznikla na základě vítězných návrhů v dětské soutěži Auto pro Zdravotního klauna, která probíhala během léta. Předání vozů se uskuteční v rámci rodinného odpoledne spojeného s doprovodným programem. Akcí bude provázet Josef Trojan, účastníci mohou potkat i moderátora Tomáše Zástěru či herečku Barboru Jánovou.

Škoda Auto pomáhá dobročinné organizaci Zdravotní klaun již 20 let. Předání bude předcházet tisková konference, která začne v 15:00.

Děti měly možnost během léta nakreslit a poslat svoji představu, jak by měly vypadat vozy, kterými Zdravotní klauni jezdí za nemocnými dětmi a seniory. Oba vozy předají zástupci automobilky společnosti Zdravotní klaun spolu s finančním darem.

"Podpora Zdravotních klaunů je pro nás ve Škoda Auto srdeční záležitostí. Když jsme rozhodli o předání dvou vozů ENYAQ iV Zdravotním klaunům, ihned jsme věděli, že design těchto dvou vozidel vytvoří samy děti. Tímto způsobem bychom ve Škoda Auto rádi přispěli k tomu, aby se radost dostala tam, kde je v každodenním životě nejvíce užitečná - k malým pacientům, jejich rodinám a ošetřujícímu personálu,” uvedla členka představenstva společnosti Škoda Auto za oblast Lidé a kultura Maren Gräf.

Program začíná ve 14:30 a připraveny jsou soutěže pro děti, fotokoutek a další aktivity. Celá akce vyvrcholí "Koncertem pro červené nosy“, na němž vystoupí skupina Elán KontraBand hrající známé skladby kapely oblíbené v celém bývalém Československu.

Hlavním bodem programu je předání dvou vozů Škoda Enyaq Coupé iV organizaci Zdravotní klaun spolu s finančním příspěvkem ve výši 1,000.000 Kč.

Cílem výtvarné soutěže "Auto pro Zdravotního klauna“ bylo nejen vymyslet nápaditou podobu zapůjčených vozů, ale také zviditelnit důležité poslání Zdravotních klaunů, kteří od roku 2001 pomáhají dětským a geriatrickým pacientům procházet léčbou s úsměvem. Zejména pro vážně nebo dlouhodobě nemocné pacienty a jejich nejbližší, kteří v souvislosti s léčbou často zažívají složité životní situace, hrají klauni nezastupitelnou roli.

Soutěže se mohly zúčastnit děti do 15 let z celé republiky, a to jednak formou omalovánek, které byly distribuovány i na nemocničních odděleních či prostřednictvím internetové stránky www.autoproklauna.skoda-auto.cz, kde měli mladí designéři možnost měnit barvy a vytvářet obrazce prostřednictvím prohlížeče na tabletu nebo mobilním telefonu.

Z došlých návrhů vybrala porota složená ze zástupců automobilky Škoda Auta a neziskové organizace Zdravotní klaun 20 nejzajímavějších ztvárnění. Veřejnost na internetu následně hlasovala pro jeden vítězný vůz, druhý určila porota. Na jejich motivy pak vznikly finální polepy, kterými jsou darované automobily opatřeny a v této podobě budou sloužit organizaci Zdravotní klaun. Dvacet autorů finálních návrhů si také odnese cenu v podobě dárkového balíčku v hodnotě 1000 Kč a autoři vítězných děl získají tablet Apple iPad včetně Apple Pencil, pera pro kreslení na obrazovce.

Pomoc dětem a seniorům patří k základním pilířům společenské odpovědnosti automobilky. Škoda Auto podporuje neziskovou organizaci Zdravotní klaun již od roku 2002, a to jak zápůjčkami vozů, tak přímými finančními dary. Například v loňském roce organizaci poukázala částku jeden milion korun.