Živě: Škoda Auto chce v příštích 5 letech investovat 2,5 mld. eur

Mladá Boleslav - Mladoboleslavská automobilka Škoda Auto chce v příštích pěti letech investovat zhruba 2,5 miliardy eur (asi 65,5 miliardy korun). Škodě Auto loni po upravených číslech klesl provozní zisk o 54,5 procenta na 756 milionů eur, což je podle aktuálního kurzu zhruba 19,8 miliardy Kč.

Přibližně 1,4 miliardy eur (asi 36,7 mld. Kč) chce Škoda Auto investovat do dalšího rozšiřování elektromobility, 650 milionu eur (17 mld. Kč) chce vložit do digitalizace, 350 milionů eur (devět mld. Kč) má jít na investice do závodů a výrobních zařízení, informovala dnes automobilka na tiskové konferenci.

Škodě Auto loni klesl provozní zisk o 54,5 procenta na 756 milionů eur, tedy zhruba 19,8 miliardy Kč podle aktuálního kurzu. Jde o mírně upravený výsledek proti údaji, který zveřejnil minulý týden mateřský koncern VW. Za poklesem stojí opatření související s pandemií koronaviru. Investice bez vývojových nákladů se snížily o 35,8 procenta na 850 milionů eur, což je asi 22,3 miliardy Kč.

Škoda loni kvůli omezením spojeným s bojem proti koronaviru 39 dní nevyráběla a omezený provoz měla i její prodejní síť. Dodávky zákazníkům loni klesly o 19,1 procenta na 1,005 milionu vozů. Tržby se snížily o 13,8 procenta na 17,1 miliardy eur, tedy asi 448 miliard korun.

"Naše striktní řízení nákladů a finančních toků se v uplynulém finančním roce vyplatilo. Krátkodobě zavedená opatření rychle zafungovala, oproti předchozímu roku jsme naše fixní náklady snížili o více než 550 milionů eur. Díky tomu se nám i navzdory nepříznivému podnikatelskému prostředí podařilo dosáhnout solidního provozního výsledku a pozitivního čistého peněžního toku," uvedl člen představenstva pro finance Klaus-Dieter Schürmann. Rentabilita tržeb klesla o čtyři procentní body na 4,4 procenta.

Škoda Auto provozuje v České republice tři výrobní závody, vyrábí ale i v Číně, v Rusku, na Slovensku, v Alžírsku a v Indii, většinou prostřednictvím koncernových partnerství, dále na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci s lokálními partnery. Působí na více než 100 trzích.