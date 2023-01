Nové vedení ČSSD má za sebou první rok. Poté, co strana vypadla ze Sněmovny, se Česká republika zcela změnila. Chybí dnes levice ve Sněmovně? Funguje náš stát lépe než před rokem? Na sjezdu sociální demokraté zhodnotí první rok na cestě zpět do Sněmovny a představí plány do budoucna.

Zvolí také novou místopředsedkyni/nového místopředsedu. Živé vysílání můžete sledovat 7. ledna od 11:00 hodin.