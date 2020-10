Živě: Schillerová debatuje o superhrubé mzdě a paušální dani

O aktuálních tématech, jakými jsou superhrubá mzda nebo paušální daň, bude dnes debatovat vicepremiérka vlády a ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) na návštěvě Pardubického kraje.

Schillerová návštěvu zahájí setkáním se seniory, debatu se živnostníky můžete sledovat od 11:30.

Zrušení superhrubé mzdy by znamenalo snížení daní z příjmu pro zaměstnance, protože by se základ daně snížil o platby povinných odvodů zaplacené zaměstnavatelem. Vláda se ke zrušení superhrubé mzdy zavázala v programovém prohlášení a podle Schillerové by k němu mělo dojít od příštího roku.

Zrušení superhrubé mzdy hodlá vláda navrhnout pouze na dva roky. S návrhem, aby se superhrubá mzda zrušila pouze dočasně, přišel prezident Miloš Zeman, podle odborníků ale takový krok znepřehlední daňový systém.

Ministerstvo financí ve středu poslalo vládě návrh státního rozpočtu se schodkem 320 miliard korun. Návrh ale se zrušením superhrubé mzdy nepočítá. Dopady možného zrušení superhrubé mzdy Schillerová dříve odhadla na zvýšení schodku zhruba o 50 miliard korun.