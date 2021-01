Živě: Samsung představuje novou technologii televizorů pro letošní rok

Zcela novou technologii pro televizory představuje v rámci světového veletrhu CES 2021 společnost Samsung. Od 17 hodin v přímém přenosu uvede na akci The First Look 2021 nové modelové řady chytrých televizorů, které vylepšují kvalitu obrazu i zážitky ze sledování televize způsobem, s nímž se diváci dosud nemohli setkat.

Na devátém ročníku The First Look představí Samsung také novou vizi udržitelného rozvoje digitálních technologií a další nové modelové řady televizorů pro letošní rok.

Videostream označený značkou PROTEXT VIDEO není součástí zpravodajského servisu ČTK, jde o komerční prezentaci zadavatele.