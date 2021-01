Živě: Samsung představuje novou technologii televizorů pro letošní rok

Zcela novou technologii pro televizory představuje v rámci světového veletrhu CES 2021 společnost Samsung. Dnes od 17:00 v přímém přenosu uvede na akci nazvané The First Look 2021 nejen nové modelové řady chytrých televizorů QLED, ale také lifestylových televizorů a nejnověji i MicroLED televizorů. Ty se poprvé dostanou i k běžným uživatelům.

Tato technologie se dosud využívala výhradně pro profesionální nasazení, jako jsou LED stěny složené z mnoha panelů, které se musely složitě konfigurovat a kalibrovat. Samsung nyní poprvé přichází s televizorem MicroLED, jehož instalace je stejně jednoduchá jako u všech předchozích televizorů této značky.

