Živě s ERÚ: Co přináší novela energetického zákona a jak úřad pomáhá spotřebitelům

V loňském roce přijal Energetický regulační úřad (ERÚ) přes 13 tisíc spotřebitelských podání. Za více než polovinou z nich stojí zprostředkovatelé. Jaké konkrétní problémy ale způsobují lidem? A kdo stojí za zbývajícími stížnostmi? Tiskovou konferenci ERÚ věnovanou spotřebitelům můžete v přímém přenosu sledovat 24. června od 10:00.

Radní Energetického regulačního úřadu představí vývoj počtu i struktury spotřebitelských podání v tomto i loňském roce. Přiblíží nejčastější případy, a to co v takových chvílích úřad radí spotřebitelům a nakolik jim může pomoci. V neposlední řadě poradí, jak se můžeme problémů vyvarovat předem. Pod drobnohledem se ocitne také novela energetického zákona, která by měla trh zasáhnout už od ledna příštího roku. Jaké nové možnosti přináší a vyřeší problémy, které spotřebitele trápí v současnosti?

