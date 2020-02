Živě: Rozloučení s Jaroslavem Kuberou v Rudolfinu

Praha - V Praze začalo pietní shromáždění k poctě zesnulého předsedy Senátu Jaroslava Kubery (ODS). Do Rudolfina přišli jeho památku uctít ústavní činitelé včetně předsedy vlády Andreje Babiše (ANO), bývalý prezident Václav Klaus, představitelé justice, církví, diplomaté nebo rektoři veřejných vysokých škol. Prezident Miloš Zeman se pietního aktu v Rudolfinu neúčastní, Kuberovi dnes vzdal úctu na smutečním shromáždění v Teplicích.

Obřad zahájily fanfáry od českého barokního skladatele Pavla Josefa Vejvanovského, kterými jsou senátoři přivoláváni do jednacího sálu v úvodu zasedání horní komory nebo na hlasování. Herec, bývalý senátor ODS a rodinný přítel Tomáš Töpfer poté pronesl krátkou vzpomínku, při níž vyzdvihl především Kuberův smysl pro humor. "Měl rád legraci, uměl si ji dělat i sám o sobě. To je v dnešní politice velice vzácný dar. Bude nám to chybět," řekl. Po Töpferových slovech zazněla státní hymna.

S hlavním projevem vystoupil bývalý předseda Senátu a rodinný přítel Kuberových Přemysl Sobotka (ODS). Také on zdůrazňoval Kuberův smysl pro humor, zároveň podotkl, že s Kuberovou smrtí odchází kus normálního světa. "Jeho poznávacím znamením byla otevřenost a nadhled, humor, ne jedovatý škleb, velkorysost, ne zákeřná mstivost. Položme si otázku, kolik takových Kuberů dnešní politická scéna dnes má," řekl. Po Sobotkově projevu zahrála Teplická filharmonie díla především od Antonína Dvořáka.

Příchozí v Rudolfinu vítaly reprodukované záznamy Kuberových promluv v Senátu včetně předloňského kandidátského projevu, když se ucházel o místo v čele horní komory. Nechyběly ani úryvky z Kuberových novoročních projevů, v nichž mimo jiné zdůraznil, že slušnost není slabost a obhajoval svobodu projevu proti politické korektnosti. Zazněl i jeho výrok, že politika je jeho druhá láska.

Pódium v sále Rudolfina, kde se smuteční shromáždění odehrávalo, zdobila velká státní vlajka a fotografie dlouholetého senátora, zahalená černou páskou. Místa v lóžích napravo od pódia měli bývalý prezident Václav Klaus a manželkou Livií, předseda Sněmovny Radek Vondráček, premiér Andrej Babiš, vicepremiéři Karel Havlíček a Alena Schillerová (oba za ANO), kardinál Dominik Duka nebo předsedové parlamentních stran. Balkon naproti jevišti byl vyhrazen pro senátory, místa nalevo pro členy vlády. Místa v hledišti byla určena pro další čestné hosty, první řada pro členy rodiny.

V předsálí byla umístěna kondolenční kniha, do níž se pozvaní mohli zapsat, pokud tak neučinili už dříve v sídle horní komory. V prostoru pro veřejnost u Kuberovy fotografie se objevily květiny, věnce, i svíčky.

S Kuberou se v teplickém divadle loučili politici i veřejnost

Do teplického divadla se dnes s Jaroslavem Kuberou přišly rozloučit stovky lidí, mezi nimi i řada politiků. Jeho památku dnes k vystavené rakvi zahalené do české vlajky přišli uctít například prezident Zeman a předseda vlády Babiš.

Na teplické rozloučení, které začalo v 11:00. Vlajky jsou na úřadech stažené na půl žerdi, zavlály černé prapory, v poledne zněly po celé republice sirény.

Do Krušnohorského divadla v Teplicích dnes přijel i prezident. Uklonil se před rakví a s Kuberou se rozloučil i rudou růží. "Měl jsem ho rád," řekl Zeman novinářům, stejnou větu pak napsal do kondolenční knihy ve foyer divadla. Kromě Zemana a Babiše se přišlo Kuberově památce poklonit mnoho dalších politiků, například předseda ODS Petr Fiala, Kuberovi kolegové ze Senátu, předseda Sněmovny Radek Vondráček (ANO), ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) či současný teplický primátor Hynek Hanza. "Jeho měli lidi rádi, nehledě na to, odkud byli," řekl ČTK Hamza. Zájem stovek lidí o rozloučení s Kuberou ho proto nepřekvapil. Město chce na počest někdejšího primátora zřídit trvalé pietní místo, podle Hanzy se tím ale bude zabývat později. "V současné chvíli truchlíme, loučíme se," dodal.

Video: Loučení s Jaroslavem Kuberou v Teplicích

03.02.2020, 15:05, autor: Pavel Peňás, zdroj: ČTK

Ministryně Schillerová vyzdvihla Kuberův přístup k řešení politických sporů. "Byť to byl, dá se říct politický oponent, tak jsem to tak nikdy necítila. Vždy s velkým nadhledem a humorem dokázal i ty nejvíc znesvářené strany dostat k jednomu stolu," řekla novinářům.

Podobný pohled má na Kuberu jeho politický oponent, senátor za Chebsko a Tachovsko Miroslav Nenutil (ČSSD). "Přestože jsme zpravidla nehlasovali stejně, mimo hlasovací zařízení jsme byli kamarádi, a nejen kvůli cigaretě," vzpomínal na vášnivého kuřáka Kuberu.

V sále s rakví byly už před začátkem obřadu desítky smutečních věnců. Před divadlem vlály černé vlajky. Několik hodin po začátku pietního shromáždění byly v divadle vyskládané stovky květin a desítky smutečních věnců. Lidé se s Kuberou loučili za doprovodu jeho oblíbených písní.