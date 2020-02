Živě: Rozloučení s Jaroslavem Kuberou v Rudolfinu

Žena zapisuje vzkaz do kondolenční knihy 3. února 2020 v pražském Rudolfinu na pietním shromáždění k uctění památky zesnulého předsedy Senátu Jaroslava Kubery (ODS).

Žena zapisuje vzkaz do kondolenční knihy 3. února 2020 v pražském Rudolfinu na pietním shromáždění k uctění památky zesnulého předsedy Senátu Jaroslava Kubery (ODS). ČTK/Šimánek Vít

Praha - S předsedou Senátu a bývalým dlouholetým teplickým primátorem Jaroslavem Kuberou (ODS) se dnes do teplického divadla přišly rozloučit stovky lidí, mezi nimi i řada politiků. Kubera zemřel náhle 20. ledna ve věku 72 let. Jeho památku dnes k vystavené rakvi zahalené do české vlajky přišli uctít například prezident Miloš Zeman a předseda vlády Andrej Babiš (ANO). Na teplické rozloučení kolem 16:00 navázalo shromáždění pro zvané v pražském Rudolfinu.

Na památku osobitého politika na dnešek vláda vyhlásila státní smutek. Vlajky jsou na úřadech stažené na půl žerdi, zavlály černé prapory, v poledne zněly po celé republice sirény.

Do Krušnohorského divadla v Teplicích dnes přijel i prezident. Uklonil se před rakví a s Kuberou se rozloučil i rudou růží. "Měl jsem ho rád," řekl Zeman novinářům, stejnou větu pak napsal do kondolenční knihy ve foyer divadla. Kromě Zemana a Babiše se přišlo Kuberově památce poklonit mnoho dalších politiků, například předseda ODS Petr Fiala, Kuberovi kolegové ze Senátu, předseda Sněmovny Radek Vondráček (ANO), ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) či současný teplický primátor Hynek Hanza. "Jeho měli lidi rádi, nehledě na to, odkud byli," řekl ČTK Hamza. Zájem stovek lidí o rozloučení s Kuberou ho proto nepřekvapil. Město chce na počest někdejšího primátora zřídit trvalé pietní místo, podle Hanzy se tím ale bude zabývat později. "V současné chvíli truchlíme, loučíme se," dodal.

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) vyzdvihla Kuberův přístup k řešení politických sporů. "Byť to byl, dá se říct politický oponent, tak jsem to tak nikdy necítila. Vždy s velkým nadhledem a humorem dokázal i ty nejvíc znesvářené strany dostat k jednomu stolu," řekla novinářům.

Podobný pohled má na Kuberu jeho politický oponent, senátor za Chebsko a Tachovsko Miroslav Nenutil (ČSSD). "Přestože jsme zpravidla nehlasovali stejně, mimo hlasovací zařízení jsme byli kamarádi, a nejen kvůli cigaretě," vzpomínal na vášnivého kuřáka Kuberu.

03.02.2020, 15:05, autor: Pavel Peňás, zdroj: ČTK

V sále s rakví byly už před začátkem obřadu desítky smutečních věnců. Před divadlem vlály černé vlajky. Několik hodin po začátku pietního shromáždění byly v divadle vyskládané stovky květin a desítky smutečních věnců. Lidé se s Kuberou loučili za doprovodu jeho oblíbených písní.