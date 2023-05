Živě: Rodina držitelů titulu Právník roku se rozroste o 8 jmen

Česká advokátní komora a mediální a vzdělávací skupina EPRAVO.CZ pořádají 17. ročník soutěže Právník roku. Slavnostní galavečer, při kterém si celkem 8 právníků z různých oblastí práva převezme skleněnou plastiku sv. Yva, patrona právnických profesí, se uskuteční v brněnském Hotelu INTERNATIONAL 12. května 2023. Přímý přenos můžete sledovat od 19:00.

Pro soutěžní ročník 2022 bylo stanoveno celkem osm soutěžních kategorií: pět odborných – občanské právo, trestní právo, správní právo, pracovní právo a nově i v kategorii „občanská a lidská práva a právo ústavní“, tři speciální – Pro bono, Talent roku a Právnická síň slávy.



V kategorii PRO BONO celojustiční soutěže Právník roku, která oceňuje ty, jež bezplatně pomáhají slabším a zranitelným, cenu udělí donátor této kategorie, JUDr. Gerhardt Bubník, LL.M. Tento vážený člen advokátního stavu se v roce 2019 rozhodl každoročně věnovat vítězi této kategorie 50.000 korun.

Vrcholem každého galavečera Právníka roku je Právnická síň slávy, do které každoročně vstupuje významná osobnost z právnického světa za celoživotní přínos českému právu. Je to nejvyšší pocta, kterou právnická veřejnost může udělit osobnosti práva ze svého středu. Do Právnické síně slávy v minulosti vstoupili například JUDr. Pavel Rychetský, JUDr. Otakar Motejl, expremiér doc. JUDr. Petr Pithart či JUDr. Dagmar Burešová, naposledy to byl expředseda ČAK JUDr. Vladimír Jirousek.

S celojustiční soutěží Právník roku je spjatá dobročinnost již od samého počátku, a letošní galavečer nebude v tomto ohledu výjimkou.

Tradiční dárce – Advokátní kancelář HAVEL & PARTNERS, která při příležitosti galavečerů pravidelně přispívá na charitu, věnuje šek s částkou 150 tisíc korun obecně prospěšné společnosti Dejme dětem šanci.

Česká advokátní komora předá šek na 100.000 Kč pro Masarykův onkologický ústav v Brně.

Vítěze všech kategorií vybrala desetičlenná odborná porota, která se rozhodovala na základě nominací zaslaných odbornou veřejností přes portál www.pravnikroku.cz. Na těchto stránkách budou zveřejněny letošní detailní výsledky ankety.