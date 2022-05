Živě: Rodina držitelů titulu Právník roku se rozroste o 10 jmen

Česká advokátní komora a mediální a vzdělávací skupina EPRAVO.CZ pořádají po více než dvouleté odmlce způsobené koronavirovou pandemií již 16. ročník, respektive dvojročník, soutěže Právník roku 20/21. Slavnostní galavečer, při kterém si celkem 10 právníků z různých oblastí práva převezme skleněnou plastiku sv. Yva, patrona právnických profesí, se uskuteční v pražském TOP Hotelu 27. května 2022 od 19:00.

Pro soutěžní ročník 20/21 bylo stanoveno celkem 8 soutěžních kategorií: pět odborných – občanské právo, trestní právo, správní právo, IT právo a pracovní právo, tři speciální – Pro bono, Talent roku a Právnická síň slávy. Titul Právník roku si však letos odnese celkem 10 osobností práva, a to včetně i mimořádně udělené Zvláštní ceny sv. Yva, která je určena pro výjimečné příležitosti.

A aby počty byly úplné, poprvé v historii celojustiční soutěže Právník roku budou v kategorii PRO BONO, která oceňuje právníky, jež bezplatně pomáhají slabším a zranitelným, uděleny ceny hned dvě. Donátor této kategorie, JUDr. Gerhardt Bubník, LL.M., vážený člen advokátního stavu, který se v roce 2019 rozhodl každoročně oceňovat vítěze této kategorie 50 tisíci korun, v tomto dvojročníku zdvojnásobil finanční odměnu. Oceněni tak za léta 20/21 mohou být dva právníci, kteří nezištně pomáhali netradičně (nejen právními znalostmi) v době covidové, po ničivém tornádu a nyní i v současné době válečné.

Vrcholem každého galavečera Právníka roku je Právnická síň slávy, do které každoročně vstupuje významná osobnost z právnického světa za celoživotní přínos českému právu. Je to nejvyšší pocta, kterou právnická veřejnost může udělit osobnosti práva ze svého středu. Do Právnické síně slávy v minulosti vstoupili například JUDr. Pavel Rychetský, JUDr. Otakar Motejl, expremiér doc. JUDr. Petr Pithart či JUDr. Dagmar Burešová.

S celojustiční soutěží Právník roku je spjatá dobročinnost již od samého počátku, ale letošní galavečer bude rovněž významně charitativní. ČAK poskytla Národní ukrajinské advokátní komoře (NAAU) z transparentního účtu, na který přispěli a stále přispívají advokáti, již 2 miliony korun. Přímo v sále pak bude předán šek na 1 milion korun Českému červenému kříži na další pomoc Ukrajině a 300 tisíc korun obdrží z peněz advokátů později i univerzitní nemocnice v Užhorodu na nákup zdravotnického neurochirurgického materiálu a léků.

Pozadu nezůstane ani tradiční dárce – Advokátní kancelář HAVEL & PARTNERS, která při příležitosti galavečerů pravidelně přispívá na charitu. Sumu ve výši 150 tisíc korun tentokrát věnuje obecně prospěšné společnosti Dobrá rodina na podporu náhradní rodinné péče.

Vítěze všech kategorií vybrala desetičlenná odborná porota, která se rozhodovala na základě nominací zaslaných odbornou veřejností přes portál www.pravnikroku.cz. Na těchto stránkách budou zveřejněny letošní detailní výsledky ankety.