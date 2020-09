Živě: Rembrandtové pohromadě v Národní galerii

Více než 110 děl nizozemského malíře Rembrandta z významných zahraničních i tuzemských institucí a soukromých sbírek představí výstava Rembrandt: Portrét člověka. Ke spatření bude také jediná Rembrandtova malba na našem území: Učenec ve studovně.

Výstavu připravila Národní galerie Praha ve spolupráci s Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud v Kolíně nad Rýnem. Rozsáhlý projekt měl být zahájen již v dubnu letošního roku, avšak vzhledem k celosvětovým opatřením provázejícím prevenci šíření pandemie koronaviru se dlouholeté přípravy protáhly o několik intenzivních měsíců plných jednání s institucemi z celého světa. Jejich vstřícnost a porozumění nakonec umožní v Praze představit jednoho z nejslavnějších umělců zlatého věku holandské malby, i celé historie umění, Rembrandta Harmenszoona van Rijna.

„Výstava obsahuje mnoho mezinárodních zápůjček, nikdy nebylo možné u nás vidět tolik Rembrandtových děl pohromadě, a určitě to v budoucnu zase dlouho možné nebude. Nejen s ohledem na současnou situaci je to téměř zázrak. Díky novému termínu se dokonce podařilo exkluzivně zajistit díla ze světových sbírek, která původně nebylo možné získat,“ prozrazuje kurátorka výstavy Lucie Němečková.

Výstava se uskuteční v paláci Kinských na Staroměstském náměstí v Praze. Pro veřejnost bude otevřena od 25. 9. a potrvá do 31. 1. 2021. Připravena je bohatá nabídka veřejných a vzdělávacích programů.

Otevírací doba je rozšířena od pondělí do neděle od 10.00 do 18.00, každou středu je pak výstava otevřena do 20.00.