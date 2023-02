Živě: Regulace a další výzvy pro kryptoměny

Jednotná regulace pro všechny členské státy, důraz na ochranu spotřebitelů, ale také přísnější podmínky pro takzvané stablecoiny. Nařízení MiCA do Evropské unie přináší vůbec první ucelený soubor pravidel, která zasáhnou do chodu firem, jež v oblasti kryptoměn působí. Ovlivní ale také způsob, jakým budou moci s digitálními aktivy nakládat každodenní uživatelé. O tom, co bude MiCA obnášet budou v pondělí 20. února 2023 v Brně diskutovat ekonom Filip Hampl, odborník na kryptoměny Adam Neuberger, europoslanec Ondřej Kovařík (za ANO) a poslanec Jiří Havránek (ODS).

Větší transparentnost, jednotná pravidla pro členské státy a především ochrana koncových uživatelů. Po letech volného přístupu a do jisté míry i právního vakua přichází na evropský kryptoměnový trh první výrazná regulace. Panelová diskuse na téma Regulace a další výzvy pro kryptoměny bude zahájena v 17:00.

Evropská unie se rozhodla učinit přítrž různorodým podmínkám na poli digitálních aktiv a přišla s legislativou Markets in crypto-assets (MiCA), která může pravidla upravit už od konce roku 2024.

Co všechno tento soubor nařízení přinese? Ohrozí dosavadní fungování firem, které operují v oblasti kryptoměn, nebo jde o příležitost, jak by se podnikatelé z Česká republiky mohli probojovat mezi světovou špičku?

“S pány poslanci nad příchozí regulací kryptoměn již dlouho diskutujeme. Mám za to, že je potřeba k diskuzi přizvat i veřejnost. Příchod regulace totiž umožní snadný a bezpečný vstup do světa kryptoměn pro masu lidí. V České republice je spousta podnikatelů, kteří dnes musí fungovat v zahraničí. S regulací bude jejich podnikání snazší díky pasportizaci napříč celou Evropou. Co tedy MiCA přináší? Je ČR připravena na tuto příležitost? Co bude potřeba změnit, aby subjekty spíše přilákala a tím získala možnost dalších příjmů? A jak to všechno bude fungovat pro běžného uživatele? Přestanou banky šikanovat lidi, kteří chtějí svobodně investovat do kryptoměn?” nastínil otázky debaty Neuberger.