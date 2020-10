Živě: Redukce emisí v EU a příležitosti české ekonomiky

Na možnosti a nástroje dekarbonizace evropské a české ekonomiky se zaměří diskuse Svazu moderní energetiky a Aliance pro energetickou soběstačnost, která zhodnotí výhled evropské energetické politiky. Tou aktuálně hýbe snaha o rychlejší redukci emisí do roku 2030.

Poslanec Evropského parlamentu a první místopředseda Hospodářského a měnového výboru Evropského parlamentu Luděk Niedermayer promluví o tom, jak Evropský parlament zareaguje na návrh Evropské komise snížit emise o 55 % do roku 2030 a do čeho by mělo Česko investovat prostředky získané z Evropy na oživení ekonomiky.

Situaci, financování změn a příležitostem české ekonomiky se budou věnovat generální ředitel skupiny Amper Jan Palaščák, analytik ČSOB Advisory Alois Míka a programový ředitel Svazu moderní energetiky Martin Sedlák.

Evropa klade důraz na rozvoj decentralizované energetiky, akumulace energie nebo zeleného vodíku. Tato témata spojená s využitím miliard, které můžeme získat z Evropy, bezesporu čekají na otevření.