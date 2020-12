ŽIVĚ: Prodloužení nouzového stavu je podle Blatného nezbytné

Praha - Prodloužení nouzového stavu o 30 dní je podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) neradostné, ale kvůli vývoji epidemie koronaviru v Česku nezbytné. Není vyloučeno to, že opatření proti nemoci bude nutné zpřísnit už během vánočních svátků, řekl dnes poslancům Blatný, který zastoupil omluveného premiéra Andreje Babiše (ANO).

Bez účinných opatření bude podle ministra v Česku koncem roku 11.000 nakažených denně a 7000 hospitalizovaných, z toho 1000 na jednotkách intenzivní péče. Přijímaná opatření mají zabránit zahlcení zdravotnického systému, který je nyní v křehké stabilitě, uvedl Blatný.

"Jsme na jedné lodi, vím to. Je mi z toho smutno a plně si to uvědomuji, ale musíme stále dělat opatření, která bolí. A abychom je mohli dělat, potřebujeme k tomu nouzový stav. Jiná možnost není," uvedl ministr.

Bez nouzového stavu nelze podle Blatného efektivně a rychle přijímat protiepidemická opatření, která povedou k omezení mobility obyvatel a četnosti mezilidských kontaktů. "Omezení mobility a omezení četnosti kontaktů se rovná zpomalení šíření nákazy," podotkl ministr. "Nelze vyloučit potřebu velmi rychlého zásahu i během Vánoc," dodal.

Blatný zdůraznil, že většina okolních států také využívá nějaké podoby nouzového stavu a s ním souvisejících opatření. "Nežádám tedy po vás nic, co by nebylo zvyklé v okolních zemích," řekl ministr poslancům s deklarovanou pokorou. Požádal je, aby rozhodovali zodpovědně.

Nouzový stav nyní platí do 23. prosince. Vláda ANO a ČSSD jej chce prodloužit do 22. ledna. Podporu jí předem za silvestrovskou výjimku ze zákazu vycházení přislíbili komunisté, kteří menšinovou vládu tolerují.

Opozice opět tvrdě kritizovala vládu za její postup při epidemii

Sněmovní opozice dnes opět tvrdě kritizovala vládu za její postup při epidemii nového koronaviru. Výtky v debatě o žádosti kabinetu o souhlas dolní komory s dalším prodloužením nouzového stavu mířily na protiepidemické restrikce, na náhrady za výpadky příjmů i na přípravy na očkování proti covidu-19.

Předseda SPD Tomio Okamura ohlásil, že hnutí prodloužení stavu nouze nepodpoří. "Vláda by měla více investovat do ohrožených skupin a měla by jim zajistit ochranu. Ostatní nechme žít a pracovat při základních opatřeních," řekl. Vládní restrikce i komunikaci má za zmatečnou. Stát podle Okamury nepodává pomocnou ruku lidem, kteří přišli o příjmy. "Když se bude vypínat ekonomika, nebudou peníze na zdravotnictví ani na sociální služby," varoval.

Pro KDU-ČSL je podle předsedy Mariana Jurečky ochrana životů lidí na prvním místě. "Pokud mluvíme o životech lidí, musíme mluvit i o živobytí lidí," zdůraznil. Lidé, kteří budovali své podnikání, se letos dostali podle něho do extrémně složité situace, kdy už podruhé museli zavřít. Jsou zoufalí a říkají, že už žádné úspory nemají, uvedl.

Lidovci by podle Jurečky podpořili prodloužení nouzového stavu do 8. ledna, pokud by vláda zvýšila takzvaný kompenzační bonus postiženým podnikatelům z 15.000 na 20.000 korun měsíčně. Vláda žádá o stav nouze do 22. ledna.

Šéf Starostů Vít Rakušan mluvil o problémech s testováním a s trasováním, lidé podle něho nejsou motivováni k tomu, aby zůstávali v karanténě. Protiepidemický systém PES se vládě podle něho rozpadl pod rukama. Rakušan se tázal také na to, kde je očkovací strategie. "Kde jsou očkovací centra v krajích, pokyny pro hejtmany? Neexistuje to," míní. V souvislosti s oznámením premiéra Andreje Babiše (ANO), že bude vládním zmocněncem pro očkování, se země dostává podle Rakušana do situace, kdy v ní bude ministerský předseda řídit všechno.

Ondráček navrhl, aby KSČM souhlasila s dalšími 30 dny stavu nouze

Zástupce KSČM v Ústředním krizovém štábu (ÚKŠ) Zdeněk Ondráček doporučil poslaneckému klubu komunistů, aby dnes podpořil žádost vlády o prodloužení nouzového stavu o 30 dní. Řekl to dnes novinářům ve Sněmovně. Návrh kabinetu ANO a ČSSD by tak tentokrát mohl uspět v plném rozsahu. V posledních případech Sněmovna souhlasila s prodloužením nouzového stavu vždy podle návrhu KSČM, místo požadovaných 30 dnů se však jednalo o 22 a 11 dní. Prodloužení nouzového stavu nemá podporu Pirátů, ODS ani SPD.

Kabinet tentokrát žádá, aby nouzový stav místo 23. prosince skončil 22. ledna. Umožnilo by mu to udržovat v platnosti nejdůraznější opatření proti covidu-19. Ondráček řekl, že se vláda poučila a začala s opozicí sdílet informace, které potřebuje pro kvalifikované rozhodnutí. "Já jako garant této oblasti včera (v pondělí) obeslal kolegy z klubu a požádal je o stanovisko. Můj návrh je, abychom návrhu vlády vyhověli," uvedl.

Šéf ÚKŠ Jan Hamáček nabídl opozičním stranám místa ve štábu před dvěma týdny, minulou středu pak uvedl, že mezi novými členy je i Ondráček. "Dostávám nyní denní svodku a každý den vidím všechna data, s kterými pracují vládní úředníci a ministři," řekl Ondráček. Klubu na základě dat doporučí, aby vyhověl požadavku prodloužit nouzový stav o 30 dní. Opoziční strany další pokračování stavu nouze odmítají, vládě by ale měly hlasy KSČM stačit.

Ondráček řekl, že chce jednat s ministrem zdravotnictví Janem Blatným (za ANO) mimo jiné o tom, jaká budou pravidla při oslavách Nového roku. Náladám ve společnosti by podle něj neprospělo, kdyby v souladu se čtvrtým či pátým stupněm protiepidemického systému PES stát trval na zákazu vycházení od 23:00 či od 21:00.

Podle Ondráčkových představ by měl v noci z 31. prosince na 1. ledna stát umožnit vycházet například až do 02:00. Lidé by podle něj díky tomu mohli zajít na přípitek k přátelům, nikoliv porušovat vládní nařízení hromadnými akcemi.

Prodloužení nouzového stavu nemá podporu Pirátů ani ODS

Pokud vláda konkrétně nevymezí a řádně nezdůvodní, do kterých práv a svobod občanů hodlá v příštím období zasahovat, nepodpoří Piráti prodloužení stavu nouze. Na tiskové konferenci před schůzí Sněmovny to dnes řekl předseda strany Ivan Bartoš. Vláda hnutí ANO a ČSSD tentokrát žádá, aby nouzový stav místo 23. prosince skončil 22. ledna. Umožnilo by jí to udržovat v platnosti nejdůraznější opatření proti covidu-19.

Návrh nepodpoří ani občanští demokraté. Předseda poslaneckého klubu Zbyněk Stanjura uvedl, že občanští demokraté se zřejmě zdrží hlasování. Vláda podle ODS k opatřením, která vyhlašuje, aby zabránila šíření koronaviru, nouzový stav nepotřebuje.

"Nouzový stav je zcela zásadním zásahem do práv a svobod a lidé mají nárok vědět, proč kabinet například vyžaduje zákaz nočního vycházení," řekl Bartoš. Česko se v současnosti řídí opatřeními podle čtvrtého stupně protiepidemického systému PES, zákaz vycházení platí od 23:00. V případě přechodu do nejpřísnějšího, pátého stupně rizika, to bude o dvě hodiny dříve. Bartoš také kritizoval, že dosud vláda Sněmovně nepředložila novelu krizového zákona, v níž by se počítalo i s takzvaným stavem ohrožení, při němž by kabinet neměl tak zásadní pravomoci zasahovat do života občanů.

"Pokud tedy vláda konkrétně nevymezí a řádně nezdůvodní, do kterých práv a svobod občanů hodlá v příštím období zasahovat, Piráti nepodpoří prodloužení nouzového stavu tak, jak je nyní vyhlášeno," dodal Bartoš.

První místopředsedkyně Pirátů Olga Richterová poznamenala, že by vláda mohla do vyhlášení nouzového stavu uvést zkušeností prověřené a upravené stupně protiepidemického systému. Vládní strategie očkování proti koronaviru je podle ní velmi obecná. Chybějí v ní odhady velikosti skupin lidí, které mají být prioritně očkovány, distribuce vakcín je také popsána naprosto nedostatečně, míní Richterová.

SPD nepodpoří prodloužení nouzového stavu

Hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) nepodpoří ve Sněmovně prodloužení nouzového stavu. Ohrožuje to svobodu, demokracii i ekonomiku České republiky, řekl na dnešní tiskové konferenci před schůzí dolní komory předseda hnutí Tomio Okamura. Vláda hnutí ANO a ČSSD tentokrát žádá, aby nouzový stav místo 23. prosince skončil 22. ledna. Umožnilo by mu to udržovat v platnosti nejdůraznější opatření proti covidu-19.

"Nouzový stav není možné stále prodlužovat, protože se jedná se o stav, kdy jsou omezeny základní mechanismy parlamentní demokracie a veřejná kontrola účelného hospodaření vlády," uvedl Okamura. Vláda podle něj měla dostatek času novelizovat zdravotnickou a krizovou legislativu, která by závažné problémy řešila bez potřeby vyhlašování stavu nouze.

Místopředseda hnutí Radim Fiala uvedl, že usnesení vlády o jednotlivých mimořádných protikoronavirových opatření jsou chaotická a rozporuplná. "Odmítáme plošná opatření, protože je evidentní, že stejně nejsou dostatečně účinná k zastavení viru," řekl. Řešením je podle něj novela zákona o ochraně veřejného zdraví.