Živě: Privátní značky jako příležitost pro růst

Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR ve spolupráci s Radou kvality České republiky a Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR pořádá v pondělí 19. června 2023 odborný seminář: Privátní značky jako příležitost pro růst, který moderuje prezident SOCR ČR Tomáš Prouza.

Seminář bude zahájen v 10:00.

CO SE NA SEMINÁŘI DOZVÍTE? ° Jak se vyvíjely prodej, oblíbenost či segmentace privátních značek v ČR, ale také v zahraničí. ° Jakou roli hrají privátní značky v cenových a obchodních strategiích v českém retailu. ° Jaké příležitosti přinášejí privátní značky pro rozvoj podnikání dodavatelů. ° Jaký je rozdíl ve využití privátních značek v různých formátech prodejen. ° Jak je možné využít privátní značky pro podporu značky a v marketingu. ° Jsou privátní značky vhodné pro on-line? TO VŠE FORMOU PREZENTACÍ, DISKUZÍ ČI UKÁZEK DOBRÝCH PRAXÍ Z ŘAD OBCHODNÍCH ŘETĚZCŮ, DODAVATELŮ ČI NEZÁVISLÝCH ODBORNÍKŮ.

Program:

09:30–10:00: Registrace, občerstvení

10:00–10:30 – Privátní značky: Tři desetiletí příležitostí pro trh (prezentace SOCR ČR a agentury pro průzkum trhu)

• Privátní značky a jejich vývoj od vstupu řetězců na trh.

• Na začátku synonymum levného zboží, v současnosti jdou napříč segmenty.

• Privátní značky jako příležitost pro české potravináře.

• Růst exportu privátních značek.

• Vývoj v segmentech, porovnání se sousedními zeměmi, role ve slevových akcích. Poměr privátní značky vs. standardní značky (celkově vs. segmenty).

10:30–11:30 – Panel 1: Privátní značky jako stavební kámen – role privátních značek v životě spotřebitelů, potravinářů a obchodu (V panelu vystoupí zástupci obchodních řetězců a jejich dodavatelů.)

• (Nejen privátní) značky v novém retailu: Klasická značka vs. privátní. Jak se žije v moři vlastních značek? Co na to zákazník a co vztahy s potravináři?

• Privátní značky jako záruka dlouhodobého vztahu: Jak se hledají příležitosti a budují dlouhodobé vztahy. Přínosy a rizika.

• Privátní značky jako součást věrnostního programu: Jak se plánuje marketing, komunikace, cena a sortiment? Role privátních značek ve věrnostních programech.

• Privátní značky jako podpora brandu potravináře i obchodníka: Co přináší propojení marketingu výrobce a obchodníka (loga výrobce na obalech a společná podpora prodeje).

11:30–12:00 – Přestávka na občerstvení

12:00–13:00 – Panel 2: Privátní značky jako příležitost – retail se mění, privátní značky zůstávají a rozvíjejí se

(V panelu vystoupí zástupci obchodních řetězců a jejich dodavatelů.)

• Privátní značky jako šance pro růst: Spolupráce s malými dodavateli, kteří díky privátním značkám narostli.

• Privátní značky jako šance pro růst: Jak funguje nabídka od lokálních dodavatelů v malých prodejnách.

• Privátní značky jako garant kvality a zdraví: Nulové záchyty dvojí kvality a lídr v oblasti reformulací. Ideální kombinace pro trh?

• Privátní značky v on-line světě: Vývoj a kontrola kvality. Jak se v on-line dozvědět to, co spotřebitel očekává?

• Privátní značky a reklama: Na co reaguje spotřebitel? Je privátní značka tahákem z letáku nebo z regálu?