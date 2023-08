Brno - Prezident Petr Pavel dnes zamíří do Brna. Na Ústavním soudu se setká s končícím předsedou Pavlem Rychetským a uvede do úřadu jeho nástupce Josefa Baxu. Toho Pavel jmenoval předsedou Ústavního soudu v pátek; do funkce Baxa nastoupí v úterý. Hlavu státu pak čeká setkání také se soudci Nejvyššího správního soudu a Nejvyššího soudu.

