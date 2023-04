Živě: Prezident Pavel odjel z Ukrajiny, v Praze bude tisková konference

Přemyšl - Prezident Petr Pavel krátce po 09:15 překročil hranice Ukrajiny, ukončil tak její návštěvu. Ve vlaku z východoukrajinského Dnipra strávil asi 16 hodin. Po vystoupení na vlakovém nádraží v polském městě Přemyšl, kam by měl přijel před 10:00, ho bude čekat hodinová cesta na letiště do Rzeszówa a následně ještě let do Prahy. Na vojenském letišti v Praze Kbely pak zhodnotí cestu na tiskové konferenci. Konat by se měla kolem poledne.

Pavel na Ukrajinu vyrazil ve čtvrtek večer společně se slovenskou prezidentkou Zuzanou Čaputovou. Do Kyjeva přijeli vlakem za přísných bezpečnostních opatření v pátek ráno. Část programu měli společný. Navštívili spolu město Borodjanka, kde si prohlédli domy poničené ruským bombardováním. V Kyjevě uctili památku padlých vojáků a připomněli si přísahu československých legionářů na kyjevském Sofijském náměstí v roce 1914. Pavel také navštívil město Buča, které se stalo jedním ze symbolů válečných zločinů, ze kterých Ukrajina obviňuje Rusko.

Odpoledne se sešli s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Ten je ujistil, že je Ukrajina připravena splnit všechny podmínky pro vstup do Evropské unie. Pavel se hodlá zasazovat o zahájení příslušných přístupových rozhovorů ještě do konce letošního roku.

V pátek v noci Pavel odjel se svou delegací vlakem do Dnipra na východě Ukrajiny. Stal se podle Pražského hradu prvním zahraničním prezidentem, který po loňské ruské invazi východ Ukrajiny navštívil.

Dněpropetrovská oblast sousedí s regiony, kde se odehrávají přímé boje mezi ruskou a ukrajinskou armádou. Dnipro leží několik desítek kilometrů od frontové linie a v pátek ráno se stalo jedním z terčů rozsáhlého ruského vzdušného útoku. I když jsou v Dnipru časté letecké poplachy, Pavel se během svého pobytu ve městě do krytu uchýlit nemusel.

Právě na obnovu Dněpropetrovské oblasti se chce Česko po dohodě s Ukrajinou a spojenci zaměřit. Bude to znamenat příležitosti pro české firmy. Pavel v Dnipru jednal mimo jiné s oblastním šéfem Serhijem Lysakem. Podle Pavla je nyní hlavní posunout se od pomoci ke spolupráci, jež by se mohla rozvinout ve zdravotnictví, vzdělávání, výzkumu či energetice.

Pavel v Dnipru také uctil památku padlých vojáků, navštívil místo, kde v lednu ruská raketa zničila panelový dům a zabila téměř 50 lidí nebo si prohlédnul zařízení pro vnitřní uprchlíky. Zastavil se také v nemocnici, kde se léčí zranění vojáci nebo navštívil polygon, kde se ukrajinské jednotky připravují před odjezdem na frontu. Prohlédl si též armádní techniku, kterou poskytlo Česko.

Z Dnipra Pavel odjel krátce po 18:30, před odjezdem si společnou fotografii vyžádala řada lidí, kteří se na organizaci jeho cesty podíleli.