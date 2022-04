Živě: Prezentace finalistů soutěže Mastercard Obchodník roku

Dnes začíná 28. ročník konference Retail Summit na téma smysluplná budoucnost. Odborníci se budou zabývat tím, jak v obchodě dlouhodobě vyvážit lidskost, udržitelnost a efektivitu. V rámci summitu se představí finalisté soutěže Mastercard Obchodník roku ve speciální kategorii "Inovace roku – Lidskost v obchodě“.

Prezentace finalistů soutěže Mastercard Obchodník roku ve speciální kategorii "Inovace roku – Lidskost v obchodě“ začne ve 12:55. Expertní porota v ní nominovala tři finalisty: Notino, Růžový slon a Coop. Jejich zástupci se budou snažit každý během šesti minut přesvědčit publikum o výjimečnosti svých inovací ve směru k větší lidskosti v obchodě. Publikum následně v hlasování na přímo rozhodne o vítězi této kategorie. Moderovat bude generální ředitel Mastercard pro ČR a SR Michal Čarný.

Finalisté kategorie:

Skupina COOP

Dlouhodobou misí COOP je udržení obchodní obslužnosti a kvality života velké části populace na venkově. COOP operuje mnohdy v malých obcích, kde je prodejna jedinou možností, jak si senioři mohou nakoupit potraviny, ale na druhu stranu se musí vypořádat i s potřebami mladších zákazníků. Aby mohl COOP udržet obchody na venkově a zatraktivnit je pro tak různorodé zákaznické skupiny, nastartoval v posledním období obrovské změny. Na jednu stranu využil těch nejmodernějších technologií, v minulém roce navýšil počet obchodů spojených s e-shopem na 700 a připravil k otevření plně samoobslužnou, v režimu 7/24 fungující prodejnu bez stálé přítomnosti personálu. Na druhou stranu systematicky přebudovává a během roku otevřel několik prodejen spojených s komunitními centry/kavárnami, které slouží jako prostor pro setkávání.

Notino

Notino je pro zákazníky skutečným partnerem, který maximálně ulehčí celou zákaznickou zkušenost: od výběru produktu, inspirace, pomoci a asistence, samotného nákupu až po doručení nebo vrácení. V nelehké pandemické době si Notino e-shop dal za cíl maximálně personifikovat své služby a přinášet zážitky, které zákazníkům co nejlépe nahradí návštěvu kamenných prodejen. Notino vyvinulo řadu inovativních technologií, jako je například virtuální zrcadlo nebo fragrance finder, se kterými mohou zákazníci vybírat produkty z pohodlí svého domova. Zavedlo i zcela nové služby typu discovery boxy a Try It First, které lidem umožní sortiment reálně vyzkoušet, než se rozhodnou jej zakoupit. V loňském roce Notino otevřelo v Brně zážitkovou prodejnu, kde personál lidem pomáhá nejen s výběrem, ale i třeba s diagnostikou pleti nebo vlasů.

Růžový slon

Pandemická doba přinesla nárůst poptávky po uspokojení nejrůznějších lidských potřeb realizovatelných i v lockdownu. Růžový slon dokázal tuto příležitost uchopit a stal se opravdovým leaderem v oblasti prodeje erotických pomůcek, o čemž svědčí přes 30 tisíc nadšeně sdílených uživatelských recenzí. Pozitivním bezprostředním přístupem personálu jak na kamenné prodejně, tak i v online poradenství či při sdílení dvoutisícovky vlastních videí přináší "Sloní parta“ maximální lidskost do prodeje erotického sortimentu. S pochopením, diskrétností i s nabídkou lákavé 13. komnaty.

Hlavní program Retail Summitu uvedl v 09:00 Martin Veselovský. S úvodní prezentací vystoupil prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Tomáš Prouza.

Posláním Retail Summitu je:

Dodávat pravidelný přísun informativních a inspirativních vystoupení předních domácích i zahraničních podnikatelů, manažerů i expertů.

Podporovat intenzivní výměnu názorů a zkušeností a vzájemnou komunikaci jednotlivých hráčů obchodního trhu – retailerů a výrobců, domácích a mezinárodních firem, kamenných i internetových obchodníků.

Vytvářet ideální podmínky pro řadu oficiálních i neformálních jednání směřujících k rozšíření stávající spolupráce či uzavírání nových obchodů.

V pondělí 4. dubna se v frámci Retail Summitu uskutešnil speciální workshop The best of Czech Promotion Summit v režii marketingové agentury CZECH PROMOTION, která představila to nejlepší ze své interní akademie. Hlavní hvězdou workshopu byl Marian Jelínek, manažer, hokejový trenér a mentální kouč významných českých sportovců, jako jsou Karolína Plíšková nebo Jaromír Jágr.