ŽIVĚ: Poslanci dnes budou pokračovat v jednání o nedůvěře Fialově vládě

Praha - Poslanci budou dnes pokračovat v jednání o návrhu opozičního hnutí ANO na vyslovení nedůvěry koaliční vládě Petra Fialy (ODS). Opět se očekává delší debata. V úterý trvala skoro 12 hodin a prakticky ji ovládli zástupci vládního tábora. Vzhledem ke sněmovní koaliční většině je téměř jisté, že ani nynější druhý opoziční pokus o svržení Fialovy vlády nebude úspěšný.

Schůze se koná před finále volby prezidenta, v němž se utkají bývalý vysoce postavený voják Petr Pavel a předseda ANO a někdejší premiér Andrej Babiš. Někteří vládní politici vinili ANO z toho, že schůze je součástí Babišovy kampaně. Zástupci ANO to opět popírali a poukazovali na to, že Babiš v dolní komoře nebyl. Důvodem k vyvolání jednání o nedůvěře vládě byl podle nich postup koalice, která před týdnem neumožnila zařadit opoziční témata k projednání na řádné poslanecké schůzi. Babiš by měl dorazit až na hlasování, očekává se dnes.

O nedůvěře kabinetu budou poslanci hlasovat po jménech od vylosovaného člena dolní komory. K tomu, aby kabinet padl, se musí pro nedůvěru vyslovit nadpoloviční většina všech poslanců, tedy nejméně 101. Opoziční ANO a SPD mají v plné sestavě 92 hlasů.

První jednací den využila řada ministrů díky přednostnímu řečnickému právu k představení své dosavadní práce i plánů do budoucna. Večer pak vystupovali v běžné debatě zejména poslanci vládního hnutí STAN, opoziční zákonodárci na ně mohli jen krátce reagovat. Z opozičních představitelů se k projevům i díky přednostním řečnickým právům dostali tři zástupci ANO Alena Schillerová, Klára Dostálová a Karel Havlíček a předseda SPD Tomio Okamura.

Z dosavadních 17 pokusů o vyslovení nedůvěry vládě uspěl za dobu samostatné České republiky jeden. V roce 2009 Sněmovna sesadila kabinet premiéra ODS Mirka Topolánka.