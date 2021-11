Živě: Politika soudržnosti EU v letech 2021-2027

Detail nové vlakové soupravy typu push-pull, kterou představili 8. září 2021 v Ostravě zástupci společnosti Škoda Transportation. Pět souprav Českých drah bude od prosince jezdit na trati z Ostravy přes Frýdek-Místek do Frenštátu pod Radhoštěm.

Prostředky určené pro politiku soudržnosti Evropské unie (neboli kohezní politiku), kam spadají programy zaměřené na podporu regionů, konkurenceschopnosti a investice, zůstávají pro nové sedmileté období přibližné stejné jako v minulém programovém období – jde o 550 miliard korun. Přibyly však další nástroje, které si vyžádaly mimo jiné dopady pandemie covid-19. Díky nim bude v příštích letech k dispozici skoro bilion korun.

Co mohou Česku přinést strukturální a investiční fondy EU v letech 2021-2017? Co se změnilo oproti předešlé sedmiletce? Jaké jsou obsahové priority pro právě zahájené nové finanční období? Pomocí jakých operačních programů chce tuzemsko na přidělené zdroje dosáhnout? Jaké dodatečné dotace si vynutily snahy Evropu modernizovat a dostat ji z obtížné ekonomické a sociální situace, do níž ji uvrhla nákaza novým typem koronaviru? Jak byly nastaveny podmínky, aby mohla republika z těchto nabídek čerpat?

Tyto a další otázky rozebereme v živém vysílání ČTK Protext, které je připraveno na pondělí 22. listopadu od 15:00 na portálu České noviny. Hostem hybridní debaty budou formou on-line připojení náměstkyně ministryně pro místní rozvoj pro řízení Sekce koordinace evropských fondů a mezinárodních vztahů Daniela Grabmüllerová a ekonomická expertka pražského zastoupení Evropské komise v ČR Pavlína Žáková. Ve studiu se budou ptát a reagovat dlouholetý analytik České spořitelny pro záležitosti EU a někdejší člen poradního Evropského hospodářského a sociálního výboru Petr Zahradník a redaktor Igor Záruba.

Živé vysílání je součástí plnění grantu Peníze pro lepší Evropu, který získala ČTK Protext od Evropské komise. Jeho posláním je komunikovat politiku soudržnosti a vysvětlovat veřejnosti, kam míří evropského peníze a na co byly v Česku konkrétně použity. Grant trvá od 1. září tohoto roku a skončit má 31. srpna 2022. Jeho domovskou adresou je speciál Českých novin https://www.ceskenoviny.cz/special/eu-penize/.