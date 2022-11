Živě: Politici uctí památku 17. listopadu na Národní třídě

Praha - Česko si dnes připomíná 33 let od událostí, které vedly k pádu komunismu, a 83 let od uzavření vysokých škol nacisty. K památníku 17. listopadu na Národní třídě od časného rána lidé chodí zapalovat svíčky a stojí u něj čestná stráž skautů a sokolů. Národní třída je uzavřena pro tramvajový i automobilový provoz. Na místě dohlíží policie v uniformách i v civilu. Předseda hnutí ANO a kandidát na prezidenta Andrej Babiš dnes ráno po 08:00 položil květiny u pamětní desky 17. listopadu. Několik lidí na něj křičelo.

Centrem dění bude tradičně pražská Národní třída, kde se tvrdý zákrok policie proti studentské demonstraci 17. listopadu 1989 stal spouštěčem událostí vedoucích k pádu komunistického režimu. Tehdejší události si u pamětní desky připomenou nejen představitelé státu, ale i běžní občané. Na Národní třídě bude po celý den studentská slavnost, kterou již tradičně pořádá spolek Díky, že můžem pod heslem "O svobodu se musíme starat". Výstavy, pouliční představení a koncerty doplní brunch na podporu samoživitelek nebo debaty věnované nadcházejícím prezidentským volbám, evropským tématům či ruské agresi proti Ukrajině.

Babiš podle svých slov přišel vzdát úctu lidem, kteří bojovali proti totalitnímu režimu a hlavně demonstrantům, kteří byli na Národní třídě zmláceni komunistickou policií. "17. listopad pro mě v první řadě znamená svobodu pohybu, žádné výjezdní doložky, dále svobodu slova, svobodné volby a možnost podnikat," řekl novinářům.

Bývalý premiér nezakrývá svou komunistickou minulost. Byl jsem však řadový člen strany, nebyl jsem nijak aktivní, uvedl. K údajné spolupráci s komunistickou státní bezpečností dodal, že pracoval v podniku zahraničního obchodu a jako takový byl StB sledovaný. Nikdy ale nic nepodepsal, zopakoval dnes. Soud mu podle jeho slov dal třikrát zapravdu.

K výročí 17. listopadu se Babiš vyjádřil ráno také na svém twitterovém účtu: "Málokdo by tušil, že po více než 30 letech od listopadu bude snaha razit jeden správný názor, o některých věcech se lidé na veřejnosti raději nebudou bavit a za slova bude hrozit i vyhazov z práce," napsal. Na místě novinářům řekl, že by na výročí 17. listopadu na Národní třídu chodil i v případě zvolení prezidentem. Zároveň by chtěl zlepšit komunikaci s vládou například o ekonomických problémech nebo energetické krizi.

Květiny s Babišem položili i místopředsedové hnutí ANO Karel Havlíček a Alena Schillerová. Schillerové se v době sametové revoluce narodil syn a 17. listopad pro ní znamená přechod z nesvobodného světa ke svobodě. Havlíček zmínil význam 17. listopadu jako dne studentstva.

Už v předchozích letech dorazil šéf ANO k Pamětní desce 17. listopadu vždy ráno, loni ještě za tmy. Chtěl se tak zřejmě vyhnout setkání se svými kritiky. Babiš v minulosti opakovaně čelil při oslavách 17. listopadu protestům veřejnosti. Lidé na něj křičeli a pískali, obviňovali ho ze zneuctění pietního místa a připomínali mu jeho údajnou spolupráci s StB (komunistickou tajnou službou). V roce 2018, kdy Babiš pokládal květiny na Národní třídě 17. listopadu už krátce po půlnoci, vyhodili lidé Babišovu kytici do koše.

Letos bylo na místě jen několik jednotlivců, kteří na Babiše pokřikovali v souvislosti s jeho komunistickou minulostí a údajné spolupráci s StB. Na jednom transparentu se objevilo heslo: "Květiny od STBáků a normalizačních komunistů tady nechceme".

Česko si připomene pietními akcemi i demonstracemi výročí 17. listopadu

Česko si dnes připomene Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva. V Praze a v dalších městech se uskuteční pietní akce, happeningy a demonstrace. Tématy akcí budou nejen události let 1989 a 1939, ale také například ruská válka proti Ukrajině a její dopady. Jen v hlavním městě budou policisté dohlížet na 21 shromáždění a pochodů.

S tímto tématem bude souviset odpolední Pochod na podporu demokracie nebo konference Hybridní válka Ruska proti demokratickému světu, na které vystoupí premiér Petr Fiala (ODS) či představitelka běloruské opozice Svjatlana Cichanouská.

Kritici současného uspořádání ohlásili na poledne demonstraci za demisi Fialovy vlády na pražskou Letnou. Odpoledne by měl z Opletalovy ulice vyrazit průvod k České televizi, kde by se měla konat další protivládní demonstrace.

Události vedoucí k uzavření českých vysokých škol nacisty v roce 1939 si připomenou zejména účastníci shromáždění před Hlávkovou kolejí v Praze. V podvečer se na Václavském náměstí uskuteční Koncert pro budoucnost a večer v Národním divadle převezmou protinacističtí a protikomunističtí odbojáři Ceny paměti národa, které uděluje společnost Post Bellum.