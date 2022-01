ŽIVĚ: Pokračuje rekordně dlouhé jednání Sněmovny o důvěře vládě

Praha - Po rekordně dlouhém jednání se Poslanecká sněmovna vrátí k žádosti vlády Petra Fialy (ODS) o vyslovení důvěry dnes večer. Poslanci začali bod projednávat ve středu v 09:00 a schůzi přerušili dnes kolem 07:00. Po dnešní mimořádné schůzi k financování vládního hnutí Starostové a nezávislí (STAN) by se měli k dalšímu jednání dostat v 18:00. Kdy se bude o důvěře hlasovat, není známo. Na zasedání vystoupily s kritickými projevy desítky opozičních poslanců ANO a SPD. Pětikoalice složená z ODS, KDU-ČSL, TOP 09, Pirátů a STAN důvěru díky své většině 108 hlasů pravděpodobně získá.

Dosavadní schůze trvající 22 hodin včetně polední přestávky je s přehledem nejdelším jednáním o důvěře. Dosud trvalo nejdéle předchozí hlasování o důvěře menšinového kabinetu Andreje Babiše (ANO), které se protáhlo na 16 hodin. O další tři hodiny kratší bylo v roce 1998 jednání o důvěře vládě Josefa Tošovského (nestraník). Naopak jen čtyři hodiny se v roce 2009 jednalo o vládě Jana Fischera (nestraník) a už po třech hodinách bylo rozhodnuto o důvěře pro vládu Jiřího Paroubka (ČSSD) v roce 2005.

Případy, kdy čeští poslanci jednají bez přestávky až do brzkých ranních hodin, jsou výjimečné. V minulém volebním období se tak stalo dvakrát. Poprvé v červenci 2018 při hlasování o důvěře, podruhé v červnu 2019, kdy se hlasovalo naopak o vyslovení nedůvěry Babišově vládě. Rekordní jednání zažila Sněmovna začátkem listopadu 2011, kdy se rozhodovalo o vládních reformních zákonech. Obstrukce tehdy opakovaně protáhly jednací den až ke čtvrté hodině ranní. Opakovaně jednali poslanci po půlnoci také v lednu 2001 během krize v České televizi.

Aktuální debata trvala zatím 20,5 hodiny, i s polední přestávkou komora jednala 22 hodin. Kolem 07:00 schůzi přerušila předsedkyně dolní komory Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) na základě dohody poslaneckých klubů a žádosti opoziční SPD o přestávku. Předseda SPD Tomio Okamura zdůvodnil žádost tím, že chce, aby se dnes od 09:00 nejprve uskutečnila mimořádná schůze svolaná z popudu poslanců ANO a SPD, na níž se má řešit financování vládního hnutí STAN.

Fiala ve středu při představování vládního programu řekl, že cílem kabinetu je dostat Česko mezi nejvyspělejší země světa. Program podle něho ukazuje, kudy se na tuto cestu vydat. Zdůraznil, že kabinet nemůže hospodařit na dluh. Případná úsporná opatření ale budou maximálně sociálně citlivá a nedotknou se priorit ve vzdělávání, ve zdravotnictví a v sociální péči, uvedl.

Naopak podle bývalého premiéra a lídra opozičního ANO Babiše slibuje vláda nesplnitelné. "My skutečně nemůžeme podpořit vládu, která záměrně klame občany, slibuje to, co nikdy nemůže splnit, a místo konkrétních řešení nabízí otřepané fráze a nicneříkající floskule," prohlásil. Obvinil vládu, že se chce z krize dostat drastickými škrty jako v minulosti. Zatímco Fialovi stačila na projev asi půlhodina, Babiš hovořil skoro třikrát déle a k další vystoupení přidal dnes ráno.

Ještě o něco delší vystoupení měl Okamura. Vláda podle něho nenabídla žádná konkrétní řešení růstu cen energií a potravin či podpory výstavby bytů, navíc prosazuje podřízenost EU a NATO. Kritikou nešetřila ani exministryně financí Alena Schillerová (ANO). Programové prohlášení vlády podle nynější šéfky frakce ANO obsahuje jen prázdné a obecné fráze bez konkrétních čísel, protiřečí si a je výsměchem. Řadoví poslanci bez přednostního práva se ke slovu dostali až ve středu odpoledne, do debaty se jich v té době hlásilo ke čtyřem desítkám.

Z jednání se omluvilo několik koaličních i opozičních poslanců. Koalice má i vzhledem k opozičním omluvám v dolní komoře pohodlnou většinu hlasů. K vyslovení důvěry navíc stačí hlasy nadpoloviční většiny přítomných poslanců, není nutné získat většinu ze všech 200 zákonodárců.

Fialova vláda kvůli průtahům odložila své zasedání, na kterém měla ve středu mimo jiné rozhodovat o tzv. pracovní karanténě s covidem-19. Jednat chtěla začít půl hodiny po skončení sněmovního hlasování, už ve středu večer však premiér schůzi odložil na páteční odpoledne. Šéf diplomacie Jan Lipavský (Piráti) se kvůli zasedání Sněmovny a vlády dnes a v pátek nezúčastní schůzky ministrů zahraničí zemí EU v Brestu. Zastoupí ho náměstek Jiří Kozák.