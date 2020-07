Živě: Podíl nakažených na dolech ČSM přesáhl 20%, přerušuje se těžba

Ostrava - Společnost OKD přeruší od pátku těžbu ve všech dolech na Karvinsku. Firma k tomuto kroku přistoupila po zjištění nepříznivých výsledků plošného testování na koronavirus způsobující nemoc covid-19 v dolech ČSM. ČTK to dnes řekla mluvčí OKD Naďa Chattová. Petr Kopřivík z Krajské hygienické stanice (KHS) v Ostravě řekl, že z 3403 otestovaných pracovníků dolů ČSM bylo 704 pozitivních. Podíl činí 20,7 procenta. Přerušení těžby v OKD je podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka logickým a nutným krokem.

Naprostá většina nakažených neměla žádné příznaky nebo velmi mírné, nedostatečně vyvinuté. "Oni to neberou jako nemoc. Netušili, že jsou nakažení a nebylo na nich navenek nic poznat. Těžko jim něco vyčítat, vypadali zdravě a mysleli, že jsou zdraví," řekl Kopřivík. V ohniscích dolů ČSM-Sever a ČSM-Jih je nyní podle něj evidováno přes 850 nakažených.

Těžba v OKD by měla být přerušena na šest týdnů. "Konečně nás vyslyšeli a udělali to, o co jsme žádali už před šesti týdny. Je to skutečně v daný okamžik jediná možná cesta, jak zabránit šíření nákazy," komentoval rozhodnutí na svém facebooku hejtman Ivo Vondrák (ANO).

Dosud byla těžba přerušena pouze v Dole Darkov, kde se před dvěma měsíci objevilo první ohnisko nákazy v OKD. "K dnešnímu dni se nám po nemoci vrátilo 158 zaměstnanců převážně z lokality Darkov. Jsme velmi rádi, že převážná část našich nemocných zaměstnanců má bezpříznakový průběh onemocnění, i přes to považujeme za odpovědné přerušit těžbu na dobu šesti týdnů a přizpůsobit provoz aktuální situaci," uvedl výkonný ředitel OKD Radim Tabášek.

V dolech se budou od pátku dělat práce na zajištění pracovišť na dlouhodobou odstávku. "Následně budeme provádět pouze nezbytně nutné práce pro zajištění bezpečnosti dolů. Udržovat je bude kolem 200 zaměstnanců na každé lokalitě," uvedl ředitel provozu OKD David Hájek.

Při přechodu na přerušení provozu a následně před opětovným zahájením provozu bude kvůli důkladné přípravě počet fárajících zaměstnanců vyšší. "Přerušení se týká kromě těžby také ražení důlních děl, vybavování a likvidace porubů (dobývacích prostorů)," doplnil Hájek.

Předsedkyně představenstva OKD Vanda Staňková uvedla, že firma už od potvrzení prvního nemocného zaměstnance přijala mnoho protiepidemických opatření a plnila všechna nařízení KHS včetně omezení kontaktu mezi směnami. "Věřili jsme, že všechny uvedené snahy přispějí k zamezení šíření epidemie covid-19 v naší společnosti. Následná testování na dole ČSM však potvrdila vysoký výskyt pozitivních případů," uvedla Staňková.

Dodala, že přerušit těžbu na šest týdnů na všech dolech se po zvážení uvedených faktů rozhodla sama firma. "Zaměstnanci, na které se bude vztahovat přerušení provozu, a tudíž budou mít překážku na straně zaměstnavatele, budou pobírat plnou průměrnou mzdu," uvedla Chattová.

V Dole Darkov, kde bylo první ohnisko covidu-19 v OKD, už se situace stabilizovala. Dosud tam bylo evidováno včetně příbuzných horníků 511 případů, ale od pátku žádný nový nepřibyl.

Testoval se také náhodný vzorek 50 pracovníků Dolu ČSA. Z informací, které dnes na facebooku zveřejnil Vondrák, vyplývá, že všichni testovaní byli negativní. V celém Moravskoslezském kraji bylo k dnešnímu dni potvrzeno 3017 případů nákazy.

Ministr Vojtěch bude řešit nákazu v Moravskoslezském kraji

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) dnes navštíví Moravskoslezský kraj. Do regionu přijede řešit zhoršenou epidemiologickou situaci, kvůli níž na Karvinsku a Frýdecko-Místecku stále platí mimořádná opatření, která mají zabránit šíření koronaviru.

Mluvčí krajského úřadu Nikola Birklenová uvedla, že se ministr zdravotnictví setká s hejtmanem Ivo Vondrákem (ANO) a společného jednání by se měli účastnit také ředitelka krajských hygieniků Pavla Svrčinová a zástupci vedení OKD. Ministra budou s největší pravděpodobností doprovázet hlavní hygienička Jarmila Rážová a epidemiolog a vedoucí pracovní skupiny pro rozvolňování Rastislav Maďar. "Budeme řešit požadavky, které máme na dalším opatření," uvedl ve středu Vondrák.

Na Karvinsku a Frýdecko-Místecku platí kvůli tamnímu ohnisku koronaviru zpřísněná opatření proti šíření nákazy. Platí zákaz návštěv nemocnic a sociálních zařízení nebo omezení účasti na hromadných akcích z 500 na nejvýše 100 lidí. I po středečním uvolnění opatření ve zbytku republiky jsou na Karvinsku a Frýdecko-Místecku povinné roušky v budovách, v MHD nebo na hromadných akcích. Přeshraniční pracovníci v celém kraji musejí předkládat zaměstnavatelům testy na covid-19. Nejhůř je na tom z regionu Karvinsko, kde se nákaza rozšířila mezi horníky těžební společnosti OKD.

Přerušení těžby v OKD je podle Havlíčka logickým a nutným krokem

Za logický krok, který byl v dané chvíli nutný, považuje ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) rozhodnutí společnosti OKD zastavit od pátku těžbu ve všech dolech na Karvinsku. Těžba v OKD by měla být přerušena na šest týdnů. Podle Havlíčka mohou podniky v kraji získat uhlí jinde. Ekologické organizace Hnutí Duha a Greenpeace dnes vyzvaly vládu, aby rozhodla kdy a za jakých podmínek těžba v dolech skončí úplně.

"S managementem OKD jsme dnes jednali. Pozastavení těžby z důvodu šíření koronaviru je logický krok, který byl v dané chvíli nutný. S ohledem na dodávky uhlí do regionu je to v tuto chvíli řešitelné, podniky v kraji mají možnost nakoupit jinde," řekl Havlíček ČTK. "Ministerstvo průmyslu a obchodu je jinak plně součinné v oblasti sanací a rekultivací po těžbě, a to prostřednictvím podniku Diamo," dodal.

Dosud byla těžba v OKD přerušena pouze v Dole Darkov, kde se před dvěma měsíci objevilo první ohnisko nákazy. Dnes firma oznámila, že od pátku zastaví těžbu ve všech dolech na Karvinsku. Firma k tomuto kroku přistoupila po zjištění nepříznivých výsledků plošného testování na koronavirus způsobující nemoc covid-19 v dolech ČSM.

Ekologické organizace Hnutí Duha a Greenpeace dnes zaslaly otevřený dopis členům vlády s výzvou k prosazení strukturální a sociálně spravedlivé proměny regionu, která bude brát zřetel především na potřeby horníků. Podle ekologických aktivistů by vláda měla přijmout plán, který jasně řekne, kdy a za jakých podmínek se těžba v dolech ukončí. Držet by se měla termínu, který byl původně dohodnut při převzetí firmy státem, kdy se počítalo s postupným utlumováním těžby nejpozději do roku 2023. Jakákoli státní pomoc by měla být podmíněna schválením a naplňováním takového plánu, uvedly organizace.

"Nejhorší ze všeho je nejistota, co s firmou vlastně bude. Vláda by měla najít odvahu a tuto nepříjemnou otázku rozseknout," řekl dnes mluvčí Greenpeace Lukáš Hrábek. Podle něj je lepší, když se doly uzavřou postupně za pár let podle jasného plánu a s dostatkem peněz z Evropy, které zajistí nová pracovní místa a nové možnosti v regionu, než kdyby firma měla padnout zničehonic a zaměstnanci by se ze dne na den ocitli bez práce i perspektivy.

Analytik: Pro OKD je dobře, že přeruší provoz zrovna v létě

Pro černouhelnou společnost OKD je dobře, že ji přerušení provozu kvůli pandemii covid-19 postihlo zrovna v létě, a nikoliv v topné sezoně. Do zimy může firma výpadek zásob, který vznikne, dohnat. Žádným českým provozům nedostatek uhlí nehrozí, řekl dnes ČTK hlavní ekonom společnosti Natland Petr Bartoň. OKD dnes oznámila, že přeruší od pátku těžbu ve všech dolech na Karvinsku. Firma k tomuto kroku přistoupila po zjištění nepříznivých výsledků plošného testování na koronavirus způsobující nemoc covid-19 v dolech ČSM.

Těžba v OKD by měla být přerušena na šest týdnů. Dosud byla přerušena pouze v Dole Darkov, kde se před dvěma měsíci objevilo první ohnisko nákazy v OKD. "Delší odstávka, než bychom čekali z epidemiologických důvodů, může souviset také s všeobecným poklesem evropské poptávky po uhlí. Británie například již tři měsíce vyrábí elektřinu bez jediné kostky uhlí," uvedl Bartoň.

OKD plánovala v nadcházejících dnech částečné omezení provozu nezávisle na současné situaci kolem nákazy novým koronavirem. Mluvčí firmy Naďa Chattová v úterý uvedla, že od 3. do 12. července bude mít OKD výluku provozu, při níž se budou dělat opravy zařízení stěžejního pro těžbu. "Jedná se o dlouhodobě plánovanou výluku, která nesouvisí se situací kolem koronaviru," řekla mluvčí.

V dolech se budou od pátku dělat práce na zajištění pracovišť na dlouhodobou odstávku. "Následně budeme provádět pouze nezbytně nutné práce pro zajištění bezpečnosti dolů. Udržovat je bude kolem 200 zaměstnanců na každé lokalitě," uvedl ředitel provozu OKD David Hájek.