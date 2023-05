Živě: Písecký víkend módy a designu začíná módní přehlídkou

Zviditelnit české značky a designéry tvořící dle principů udržitelnosti je cílem projektu Písecký víkend módy a designu. Jeho druhý ročník začíná dnes módní přehlídkou. Sledovat ji můžete od 19:30.

Fashion show představí přední české módní návrháře a značky. Vedle modelek se na molu objeví také známé osobnosti, které se tématu udržitelnosti věnují dlouhodobě. Budou to herečky Michaela Tomešová, Natálie Halouzková, Tereza Vítů a Alena Doláková. Jako čestný host dorazí modelka Jitka Nováčková. Večerem provede Lejla Abbasová.

Projekt, který pokračuje 20. května, připravuje agentura Verona ve spolupráci s Centrem kultury města Písek za podpory města Písek. Návštěvníci si budou moci užít páteční jedinečnou módní přehlídku v kulturním domě a pak od 10:00 do 20:00 sobotní design market v Palackého sadech. Design market láká návštěvníky nejen na módu a doplňky, ale třeba i na keramiku, výrobky z papíru, hračky, bytové dekorace, přírodní kosmetiku, svíčky nebo biopotraviny. Zajištěn je bohatý doprovodný program plný hudby, tance, malých módních přehlídek, aktivit pro děti a prémiového občerstvení z lokálních zdrojů. Akce je vhodná nejen pro milovníky módy a designu, ale i pro rodiny s dětmi. Písek jakožto město s bohatou textilní tradicí má potenciál poskytnout reprezentativní zázemí pro prezentaci aktuálních trendů z oblasti módy a designu.

“Naším cílem je vytvořit akci, která bude v očích veřejnosti profilovat Písek jako město podporující české řemeslo a talentované tvůrce. Na vzájemné podpoře mezi značkami, které s námi spolupracují, stavíme celou ideologii Píseckého víkendu módy a designu,” popisuje Veronika Poláková, majitelka pořádající Agentury Verona.

Písecký víkend módy a designu vzniká především díky podpoře města Písek, spolupořadatelství Centra kultury města Písku a zapojení partnerů se stejnými hodnotami. “Spojení Fiskars s Píseckým víkendem módy a designu není až tak překvapivé, jak by se mohlo na první pohled zdát. Spojuje nás totiž společný zájem o udržitelnost a kvalitní design. Společnost Fiskars vždy stála v čele inovací, což se promítá i do našeho úsilí o udržitelnější budoucnost. Recyklované nůžky Fiskars ReNew jsou jedním z příkladů udržitelného designu, který nabízí nejlepší výkon, pohodlí, dlouhotrvající kvalitu a snížení množství odpadu. Nůžky jsou vlastně i takovým symbolem naší spolupráce. Ne nadarmo se vždy říkalo střihnout na šaty,” vysvětluje důvody pro spolupráci Tomáš Duda, Country Manager Fiskars Czechia and Slovakia.

Více na https://pvmd.cz/