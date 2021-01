ŽIVĚ: Piráti chtějí po volbách do vlády, hlasují o koalici se STAN

Praha - Předseda Pirátů Ivan Bartoš věří, že po sněmovních volbách bude už jeho strana prosazovat svůj program ve vládě. Řekl to dnes na on-line fóru pirátské strany. Její členové na tomto fóru kvůli covidu rokují na dálku. Bartoš ve svém úvodním slově řekl, že stojí za předvolebním spojením s hnutím Starostové a nezávislí. Někteří členové Pirátů mají ke smlouvě se STAN výhrady a pocit, že jim příliš ustoupili.

Bartoš ocenil straníky a příznivce za práci, kterou odvedli. Připomněl, že členové Pirátů nyní ve vnitrostranickém hlasování rozhodují o schválení koaliční smlouvy se Starosty a nezávislými. "My máme za sebou sedm měsíců příprav, tvrdých vyjednávání a konstruktivní práce, která podle mě má a měla velký smysl. A já zcela odpovědně říkám, a není to tajemství, že za tím koaličním spojením se STAN pro volby stojím," prohlásil Bartoš. "Vidím v tom spojení výrazně větší šanci pro lepší budoucnost Česka," řekl.

"Cítím od lidí obrovskou podporu a důvěru pro pirátskou stranu," řekl také. "Věřím že díky naší píli odvaze, ale i politické vyspělosti a připravenosti budeme po nadcházejících volbách náš program prosazovat ve vládě této země," dodal.

Předseda STAN Vít Rakušan na fóru řekl, že bude rozhodnutí pirátské členské základny respektovat, ať už bude jakékoli. "Jsem přesvědčen, že bych chtěl sedět ve vládě, kde bude premiérem Ivan Bartoš," prohlásil. Také jemu dává spolupráce s Piráty smysl.

Bartoš řekl začátkem loňského prosince, že Piráti by ve sněmovních volbách chtěli v koalici se Starosty nejméně čtvrtinu voličských hlasů a stát se vítězi hlasování. Dnes řekl, že tento cíl není přehnaně ctižádostivý a není to součet preferencí. Cíl Pirátů je podle něj dost zásadní, a to maximalizovat šance na politickou změnu v Česku. Věří, že spoluprací se STAN lze tento cíl naplnit.

Výhrady ke spojení se STAN vznesla eurposlankyně Markéta Gregorová. Míní, že Piráti Starostům v některých bodech ustoupili až příliš. Piráti podle ní měli silnější pozici. Řekla, že nemluví jen za sebe, ale i za další členy strany. Poukázala na to, že spojení přinese navíc jen pět nebo šest poslaneckých mandátů než v případě samostatné kandidatury. Většina hraničních mandátů je podle ní na Pirátech, zatímco Starostové je podle ní mají jisté. "STAN není zárukou tlačení pirátských myšlenek," řekla.

Vadí jí i tzv. výhrada svědomí u hlasování o manželství stejnopohlavních párů. V koaliční smlouvě je, že strany podpoří rovnoprávné sňatky lidí stejného pohlaví. Je u toho ale dodatek, že poslanec může uplatnit zásadní výhradu svědomí, tedy že pro to nemusí hlasovat.

Poslanec Lukáš Čermohorský v reakci na ni poznamenal, že ve Sněmovně často záleží i na jediném hlasu. Předseda Poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek uvedl, že Piráti postupovali tak, aby byl výsledek přijatelný pro oba subjekty. Nátlakem by podle něj bylo možné získat pouze falešný souhlas, kdy druhá strana sice dá najevo, že souhlasí, ale bude se cítit nekomfortně a uvnitř s tím souhlasit nebude.

Předseda senátorského klubu SEN 21 a Pirátů Václav Láska řekl, že je v zájmu země, aby Piráti vyhráli sněmovní volby. "A nechceme dělat nic proti tomu, aby tento zájem byl naplněn. Tedy říkám otevřeně, že nepodpoříme žádný konkurenční subjekt ve sněmovních volbách. A když nás nebudete moc zlobit, tak vám tam naházíme přímo i naše hlasy," dodal Láska.

Předseda Pirátů chce mluvit se Zemanem o vládě i rozpočtu

Bartoš chce znát názory prezidenta Miloše Zemana například na směřování země nebo na sestavování vlády po volbách. Případně ho chce kvůli tomu požádat o schůzku. Řekl to na tiskové konferenci během fóra Pirátů. Schůzka by se podle Batoše mohla uskutečnit, až opadne krize související s pandemií covidu.

"Já plánuji třeba v nějakém měsíci, až opadne ta současná zdravotní krize související s covidem, zeptat se, popřípadě si i domluvit schůzku s panem prezidentem. A to zejména z důvodu, že nás trošku překvapil tím nestandardním dopředu vyhlášením voleb devět měsíců," řekl Bartoš. "S čímž my jako Piráti fakticky rozhodně žádný problém nemáme, ani v otázce financování, ani fungování. Ale určitě bych se s ním chtěl pobavit o tom, kam by Česká republika měla jít v té krizi tohoto roku a s tím deficitním rozpočtem," uvedl.

Chtěl by od prezidenta vědět, zda stále platí, že vítěz voleb je pověřen sestavováním vlády. "Nebo se vracíme k tomu původnímu konceptu, který byl zažitý, hledání většiny v Poslanecké sněmovně a stojedničky," dodal. Prezident Zeman rozhodl již koncem loňského roku, že volby do Sněmovny budou 8. a 9. října. Například senátoři STAN chtějí, aby Ústavní soud toto rozhodnutí zrušil.

Prezident Zeman se vyhlášením voleb více než devět měsíců před jejich konáním výrazně odchýlil od dosavadní praxe své i svých předchůdců. Senátoři Starostů proto považují vyhlášení termínu voleb za zásah do férovosti volební soutěže a zvýhodnění vládních stran vůči vznikajícím opozičním koalicím. Starostové, kteří chtějí kandidovat společně právě s Piráty, poukazují na to, že volební koalice budou muset stejně jako jednotlivé strany do kampaně vložit maximálně zákonem stanovených 90 milionů korun, což jednotlivé strany zvýhodňuje.

Bartoš není podle svých slov příliš spokojen s tím, jak Hrad využívá některé své pravomoci nebo jak si je vykládá. "Já si myslím, že kdo se nezeptá, nemůže čekat nějakou odpověď," poznamenal. Řekl také, že u prezidenta je jedním z faktorů "jistá nevyzpytatelnost". Poukázal na zásadu "líná huba holé neštěstí", a proto si chce domluvit schůzku. Dalším z bodů by měl být i prezidentův pohled na vývoj země v krizi.

Na schůzce s prezidentem by chtěl Bartoš jednat i o záležitostech, které se týkají schodku státního rozpočtu. Ten Sněmovna na letošní rok schválila se schodkem 320 miliard. Schodek ale nezahrnuje změny v daňovém balíčku. To byl jeden z důvodů, proč sněmovní opozice kritizovala rozpočet jako nereálný. Daňový balíček prezident Zeman nepodepsal, ale ani nevetoval. Změny tak vstoupily v platnost.

Piráti dnes také představí veřejnosti své volební lídry do letošních sněmovních voleb a vyhodnotí výsledky v loňských krajských, senátních i evropských volbách. Bartoš poukázal na to, že Piráti jsou nyní zastoupení ve všech patrech politiky, od komunální úrovně přes kraje, Sněmovnu i Senát až po Evropský parlament. Například v kladenském obvodu loni uspěla kandidátka Pirátů Adéla Šípová.

