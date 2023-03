ŽIVĚ: Pavel zahájil návštěvu Senátu, na jehož zasedání má vystoupit

Praha - Prezident Petr Pavel zahájil dnes ráno návštěvu Senátu, na jehož schůzi promluví. Horní komoru navštívil jako první ústavní instituci, a to tři týdny po nástupu do funkce. Na prvním nádvoří Valdštejnského paláce dorazil s vojenskou přesností a v souladu s plánem v 08:40. Přivítal ho předseda horní komory Miloš Vystrčil (ODS), s nímž a dalšími senátními představiteli nyní hlavu státu čekají jednání.

Hlavním bodem programu Pavlova pobytu v Senátu bude jeho projev na schůzi horní komory, která začne v 10:00. Podle informací ČTK by měl být Pavlův projev zhruba dvacetiminutový. Poté prezident spolu s předsedou horní komory vystoupí na tiskové konferenci, setká se s dalšími členy senátorského sboru a před polednem sídlo Senátu opustí.

Stručnost v duchu své pověsti projevil Pavel i při zápisu do pamětní knihy v předsálí kanceláře předsedy Senátu, když nad svůj podpis napsal krátkou větu: "Je mi ctí.".

Očekává se, že prezident se senátory bude mluvit o vzájemných vztazích horní komory a Hradu nejen ve vazbě na přijímání zákonů nebo diplomacii. Pavel má letos navrhnout Senátu ke schválení sedm kandidátů na ústavní soudce, tedy téměř polovinu členů Ústavního soudu. Prezident minulé pondělí řekl, že chce proces jmenování učinit transparentnějším. Rozhodl se obeslat 23 právních institucí, které by mu měly předložit své adepty.

Pavlův předchůdce Miloš Zeman nebyl v Senátu devět let, Naposledy senátory na jejich schůzi navštívil v květnu 2014, tedy zhruba rok po nástup do funkce. O Senátu se vyjadřoval jako o zbytečné ústavní instituci, kterou by bylo možné vyhladovět, tedy zrušit její financování ze státního rozpočtu, byl proti cestě předsedy Senátu na Tchaj-wan. Horní komora Zemana v minulých letech kritizovala za jeho kontroverzní výroky a postoje. V roce 2019 schválila návrh ústavní žaloby na Zemana kvůli hrubému porušování ústavy, Sněmovna v tehdejším složení ale k návrhu nezbytný souhlas nepřipojila.