OZP představila ambasadory a pokřtila „Víťu“

Oborová zdravotní pojišťovna (OZP) je v Česku na špičce. Důkazem toho je i letošní prestižní mezinárodní ocenění kvality Superbrands, které se uděluje také TOP značkám na českém trhu. Teď se ale OZP posouvá o další stupeň výš a volí doposud netradiční cestu komunikace prostřednictvím ambasadorů. Svým pojištěncům a široké veřejnosti je představila během premiérového on-line vysílání. Co od tohoto kroku OZP očekává?

„V OZP jsme si vědomi, jak důležitou roli v našich životech má zdravotní prevence. Přestože našim pojištěncům nabízíme širokou škálu preventivních programů, tak ne vždy a ne každý, zejména v této „covidové“ době, přikládá prevenci takovou váhu, jakou by měla mít. Přemýšleli jsme, jak našim pojištěncům nenásilnou formou její nezastupitelnost přiblížit. Nakonec jsme se rozhodli využít ambasadorů - rodiny, se kterou se může většina lidí ztotožnit. Na příkladech běžných životních situací chceme ukázat, jak je jejich řešení jednoduché, dostupné a co může OZP nejenom v případě prevence svým pojištěncům nabídnout,“ vysvětluje generální ředitel OZP Ing. Radovan Kouřil.

Videostream označený značkou PROTEXT VIDEO není součástí zpravodajského servisu ČTK, jde o komerční prezentaci zadavatele.

Ambasadoři OZP - Lucie Benešová a Tomáš Matonoha

Oblíbená herecká dvojice Lucie Benešová a Tomáš Matonoha je lidem známá z mnoha populárních televizních seriálů, filmů či z prken, která znamenají svět. Jsou to ale především rodiče, kterým není zdraví těch nejbližších lhostejné.

V rámci pozice ambasadorů se jim otevřely nové možnosti. „V naší rodině je teď prevence velké téma, a i když jsme vždycky jedli poměrně zdravě, hodně se hýbali, trávili čas na čerstvém vzduchu, tak k tomu teď máme další pilíř zdraví - řadu bezplatných preventivních prohlídek, příspěvky na vitamíny nebo sportovní vybavení,“ shodují se Lucie s Tomášem.

Slavnostní představení ambasadorů OZP, v pražském hotelu Augustine, doprovázelo i premiérové uvedení minisérie spotů, které se zaměřují na preventivní programy. Zejména pak na onkoprevenci, na kterou se OZP specializuje. „Jako ambasadorka OZP bych ráda upozornila zejména na program STOP rakovině. Možná nejste ještě v tom rizikovém věku, ale třeba spoustu věcí opomíjíte nebo je opomíjí vaši blízcí,“ apeluje Lucie.

Kdo je Víťa? Přeci VITAKARTA!

Oborová zdravotní pojišťovna je jedničkou v elektronické komunikaci. On-line je tu prostřednictvím aplikace VITAKARTA už více než 10 let, a tak byla na mimořádnou „covidovou“ situaci s předstihem připravena. Zároveň je moderní pojišťovnou, která reflektuje na požadavky doby i klientů, a tak si letos aplikace prošla výraznou proměnou. „VITAKARTA je šikovný nástroj, pro OZP představuje klíčový prvek komunikace a vztahů s klienty. Snažili jsme se jej proto prezentovat osobněji, přátelštěji a dali jsme VITAKARTĚ, což je název velmi formální, obyčejné lidské jméno Víťa. Měl by to být každodenní spolehlivý parťák pro všechny klienty OZP a jako takový si, podle našeho názoru, zaslouží personifikovat. Nejen děti přece mají sklon pojmenovat si to, co mají rády,“ dodal na závěr Petr Karban kreativní ředitel agentury COT group, která s OZP letos spolupracuje na marketingové a mediální strategii.