ŽIVĚ: OSVČ mají kvůli koronaviru dostávat 15.000 Kč měsíčně

Praha - Vláda bude vyplácet drobným podnikatelům postiženým nařízeními vlády 15.000 korun měsíčně po dobu trvání opatření přijatých kvůli koronaviru. Ministerstvo financí chce zároveň živnostníkům zjednodušit situaci s úvěry, například odložením splátek. Ministerstvo spravedlnosti připravuje novelu insolvenčního zákona, zahrne například úpravu lhůt či podmínek pro požádání o oddlužení. Vláda uvolnila 3,3 miliardy korun na udržení potravinové soběstačnosti Česka, další peníze půjdou na podporu zemědělců. Kabinet také potvrdil uvolnění režimu některým pendlerům. Armáda od příštího týdne připraví 14 mobilních odběrových týmů, odebírat vzorky budou po celé ČR. V případě potřeby počet týmů navýší až na 33.

OSVČ postižení opatřeními budou zřejmě dostávat 15.000 Kč měsíčně

Vláda bude vyplácet osobám samostatně výdělečně činným (OSVČ) postiženým nařízeními vlády 15.000 korun měsíčně po dobu trvání opatření. Na tiskové konferenci po dnešním mimořádném jednání vlády to uvedla ministryně financí Alena Schillerová (za ANO), která by na pondělní jednání vlády měla připravit příslušnou legislativu. Podle hrubých odhadů by to mělo stát měsíčně zhruba sedm miliard korun. Zároveň chce ministryně připravit novelu zákona o spotřebitelském úvěru, který by měl pomoci podnikatelům například s odložením splátek. Zákony chce Schillerová předložit Sněmovně ve stavu legislativní nouze.

"Podpoříme částku 15.000 korun měsíčně OSVČ, které de facto zavřely provozovny, nebo jsme jim znemožnili podnikání kvůli opatřením proti šíření koronaviru. Vyplácet bychom měli po dobu omezení podnikání," uvedla Schillerová.

Ministryně upřesnila, že pomoc by měla směřovat na OSVČ, které mají příjmy pouze z podnikání. Příspěvek by měla vyplácet finanční správa. "Ten odhad, kolik to bude stát, se dělá velmi těžce. Počet OSVČ je někde mezi 400.000 až půl milionem. Nedokážeme nyní odhadnout, kdo se přihlásí, ale hrubý odhad je přes sedm miliard korun měsíčně," uvedla.

Stát již odpustil drobným podnikatelům část sociálního pojištění, konkrétně jeho minimální zálohy za půl roku od března do srpna. Živnostníci a další osoby samostatně výdělečně činné nebudou muset v tomto období zálohy hradit. Základní minimální měsíční záloha činí 2544 korun. Hradí ji lidé, kteří vykonávají drobné podnikání jako hlavní činnost.

Přímou finanční podporu živnostníků už dříve navrhovaly opoziční strany. Představitelé ODS například uvedli, že navrhnou, aby živnostníci dostali jednorázově 30.000 korun. TOP 09 zase dříve oznámila, že chce pro OSVČ bez zaměstnanců příspěvek 45.000 rozložený do tří splátek.

"Chystám a budu předkládat ve stavu legislativní nouze zákon o spotřebitelském úvěru. Máme různé signály od neziskového sektoru, že tam mohou být problémy. Chceme tak živnostníkům zjednodušit problematiku úvěrů, například odložení splátek. Tedy zpřísnit podmínky na tuto dobu, aby se nedostali živnostníci do problémů," uvedla dále Schillerová.

Řekla, že jedná s řediteli bank působícími na českém trhu. Vyzvala je k tomu, aby vytvořili bankovní balíček, kde by odložili splátky úvěrů drobným podnikatelům minimálně na dobu tří měsíců a případně snížili nebo nejlépe odpustili úroky u úvěrů i hypoték. "Vyjádřili se v tom smyslu, že rozhodně nechtějí, aby se někdo dostal v této době do problémů. Čekám, že ve velice krátké dojde k nějaké dohodě o bankovním balíčku," uvedla ministryně.

Vedle osvobození od plateb sociálního a zdravotního pojištění vláda také schválila vyplácení ošetřovného pro OSVČ. Drobní podnikatelé rovněž budou od pondělka moci v rámci programu COVID II žádat o bezúročné půjčky, u kterých není stanovena minimální hranice půjčky. Žádosti by měly být přijímány do 15 milionů korun.

Celkově opatření budou podle Schillerové stát desítky miliard korun. "Velkou neznámou je ovšem čas. Nevíme, jak dlouho bude tento stav trvat," dodala. Tento týden Sněmovna schválila vládě zvýšení schodku státního rozpočtu ze 40 na 200 miliard korun.

Vláda příští týden projedná novelu insolvenčního zákona

Ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO) připravuje ve spolupráci s ministerstvem financí kvůli dopadům epidemie koronaviru na podnikatele novelu insolvenčního zákona. Zahrne například úpravu lhůt či podmínek pro požádání o oddlužení.

Novela insolvenčního zákona by měla být připravena příští týden a připravena pro projednání ve stavu legislativní nouze.

Schillerová pak připravuje úpravu zákona o spotřebitelském úvěru. Uvedla, že s odbornými asociacemi jednají zástupci vlády i o úpravách exekucí, například o odložení některých lhůt, aby lidé nebyli v době epidemie pod hrozbou uvalení exekuce. Novela insolvenčního zákona přinese podle Schillerové nový systém lhůt, autoři zvažují i vyhlášení moratoria.

Vláda uvolnila 3,3 miliardy Kč na potravinovou soběstačnost

Vláda uvolnila 3,3 miliardy korun na udržení potravinové soběstačnosti ČR pro rezort zemědělství. Na tiskové konferenci po jednání vlády o tom informoval ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO). Další peníze směřují do Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu (PGRLF) na pomoc podnikatelům v zemědělství s úvěry. Celkem tak bylo podle ministryně financí Aleny Schillerové na oba programy vyčleněno 4,3 miliardy korun z vládní rozpočtové rezervy.

Podpora v rámci PGRLF podle Havlíčka spočívá v odložení splátek úvěrů, uvolnění zástav, odkladu splátek jistiny u úvěrů a stanovení sazeb u dotovaných častí úroku úvěrů. "Tedy tento program je obdobný tomu pro průmyslové firmy, který uskutečňuje ČMZRB," uvedl Havlíček. Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) nabízí bezúročné půjčky podnikatelům postiženým dopady šíření koronavirem. Banka nejdříve poskytovala úvěry přímo a nyní s komerčními bankami úvěry zajišťuje a nebo dotuje jejich úročení.

Kabinet potvrdil uvolnění režimu pro pendlery mezi zdravotníky

Kabinet dnes potvrdil uvolnění režimu pro některé české občany, kteří dojíždějí za prací do Rakouska a Německa. Pro zdravotníky, sociální pracovníky a příslušníky integrovaného záchranného systému nebudou platit pravidla o karanténě kvůli prevenci šíření nového typu koronaviru a nutnosti pracovat mimo území České republiky alespoň tři týdny. Novinářům to po zasedání vlády řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

O změně informovalo již ve středu ministerstvo vnitra. Navázala na žádosti německé a rakouské vlády. K překročení hranic budou tito pendleři potřebovat jen potvrzení výkonu přeshraničního zaměstnání v oboru zdravotnictví, sociálních služeb a integrovaného záchranného systému. "Nebudou se na ně vztahovat ta pravidla pro karanténu a to, že musí zůstat tři týdny mimo ČR. A bude dostatečné, pokud budou disponovat dokladem o výkonu povolání v těchto oblastech," řekl.

Metnar: Armáda připraví 14 mobilních týmů pro odběr vzorků

Armáda připraví 14 mobilních odběrových týmů, které budou po celé České republice odebírat vzorky od osob s podezřením na onemocnění novým koronavirem. Týmy budou připraveny od příštího týdne. V případě potřeby je armáda připravena jejich počet navýšit až na 33. Po dnešním mimořádném jednání vlády to řekl ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO). Vojáci se tak podle něj zapojí do systému takzvané inteligentní karantény, kterou tento týden představil předseda Ústředního krizového štábu a náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula.

Podrobnosti nyní podle Metnara domlouvají experti z ministerstev zdravotnictví, vnitra a obrany. "Pokud chceme šíření viru účinně bránit, musíme dokázat trasovat kontakty nakažených," řekl Metnar. Podobný postup se podle ministra v jiných zemích osvědčil, jmenoval například Izrael. "Za armádu jsme připraveni podpořit tento koncept vyčleněním zdravotního personálu. Velkou výhodou vojáků a tohoto konceptu je velká rychlost a mobilita," řekl Metnar.

Ve středu přibylo 291 nakažených, celkem 1775 potvrzených případů

Počet nakažených koronavirem v Česku se k dnešnímu ránu zvýšil na 1775 případů. Během středy přibylo 291 potvrzených případů, zatím nejvíce za jeden den. Nejvyšší byl ale ve středu i počet testovaných lidí, laboratoře provedly téměř 4100 testů, celkem bylo otestováno zhruba 26.700 lidí. Z nemoci COVID-19 se vyléčilo deset pacientů, šest nakažených zemřelo. Vyplývá to z aktualizovaných údajů ministerstva zdravotnictví na webu ke koronaviru. Potřetí v tomto týdnu se dnes uskuteční jednání vlády. Ministři by měli probírat další možná mimořádná opatření, jednat bude také Ústřední krizový štáb.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) dnes ráno na twitteru uvedl, že u 34 pacientů má onemocnění těžký průběh.

Doposud největší denní nárůst od vypuknutí epidemie zaznamenalo Česko ve čtvrtek 19. března, kdy přibylo 205 případů nákazy, v dalších dnech byly přírůstky nižší. Podle odborníků může být do konce března kolem 3000 nakažených a celkový počet případů může růst až k 15.000.

Počet testovaných roste v posledních dnech zhruba o tisícovku denně. Zatímco o víkendu bylo v sobotu i v neděli provedeno každý den méně než 2000 testů, v úterý to bylo zhruba 3000 testů a ve středu 4100.

Během středy zemřeli s nemocí COVID-19, kterou vir způsobuje, tři pacienti, všichni měli chronické zdravotní potíže. Nemocnice na Bulovce informovala o úmrtí třiaosmdesátiletého pacienta z Prahy a středočeská hygienická stanice o dalším zemřelém pacientovi z Kladenska, který byl v domácím léčení. Třetí pacient zemřel v Thomayerově nemocnici v Praze, kde je na oddělení následné péče 13 seniorů nakažených novým koronavirem. Minulý týden se tam nemoc prokázala u tří zdravotních sester, před nimi u dvou dalších na plicní klinice.

Nemoc COVID-19 se ve středu také potvrdila u sedmi klientů odlehčovací sociální služby Sovy v Českém Krumlově a tří členů jejího personálu. Dva klienti ve věku kolem 90 let jsou v nemocnici.

Právě senioři jsou považováni za nejohroženější skupinu, co se týče možné nákazy novým typem koronaviru. Senioři nad 65 let a handicapovaní starší 50 let mají proto vyhrazený čas pro nákupy ve větších obchodech s potravinami a drogerií od 08:00 do 10:00.

Stát kvůli šíření nového koronaviru dál zpřísnil volný pohyb na veřejnosti. Lidé se mají venku pohybovat nejvýše ve skupinkách po dvou. Ministerstvo také lidem nařídilo, aby od ostatních udržovali alespoň dvoumetrový odstup, pokud je to možné. Ode dneška také platí přísnější pravidla pro pendlery, kteří jezdí do prací do Německa a Rakouska.