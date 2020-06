Živě: Opozice chce, aby se vláda zaměřila na úspory

Praha - Část opozičních stran chce, aby se vláda zaměřila na úspory ve výdajích státního rozpočtu. Své návrhy v tomto směru chtějí opoziční poslanci vložit do projednávané novely letošního rozpočtu, která navyšuje jeho schodek až na 500 miliard korun. Výhrady mají ale i někteří poslanci ČSSD. Sněmovna se novelou zabývá dnes ve druhém čtení, kdy poslanci můžou své návrhy předkládat. Rozhodovat o nich budou ve třetím čtení v příštím týdnu. Ve sněmovním systému se k dnešnímu dopolední objevily tři desítky návrhů.

Z dnešní schůze nebo její části se omluvilo šest desítek poslanců. V jednacím sále jich bylo v úvodu schůze kolem 110. Omluvenku poslalo také devět členů vlády včetně premiéra Andreje Babiše (ANO). Nad tím se pozastavil předseda klubu TOP 09 Miroslav Kalousek. Účast dvou členů vlády na projednávání novely rozpočtu označil za opovrhování Sněmovnou.

Předseda opoziční SPD Tomio Okamura poznamenal, že vládní koalice má ke schválení schodku zajištěnou svoji většinu, takže debata poslanců je od počátku zcela formální a bez praktického dopadu na vládou prosazované zadlužení. Poslanci SPD předložili několik pozměňovacích návrhů, které by podle Okamury přinesly úspory v řádu desítek miliard korun. Chce zrušit například inkluzi ve školství nebo nákupy zahraniční vojenské techniky, případně příspěvky do EU.

Navrhovaný deficit dává vládě bianco šek, jak utrácet peníze občanů podle libosti, uvedl. Dodal, že vláda ani netuší, kam většina peněz půjde, a vyjádřil obavu, že se v zákulisí odehrává souboj lobbistů o peníze.

Kalousek varoval před takovým projednáváním novely rozpočtu, kdy na rozdíl od standardního procesu Sněmovna v prvním čtení nestanovila pevné příjmy, výdaje a saldo rozpočtu. Je to nesmírně riskantní, varoval. Už minulý týden upozornil na to, že se může stát, že výsledný schodek tak nakonec může být i vyšší než navržených 500 miliard, pokud budou poslanci navrhovat přidání peněz na různé účely, ale neuvedou jejich zdroj. Při standardním projednávání návrhu státního rozpočtu musí poslanec takový zdroj uvést, aby se o jeho návrhu dalo hlasovat.

Občanští demokraté chtějí kromě jiného vyzvat vládu k tomu, aby do konce července předložila audit výdajů státu. "Stávající výdaje spojené s provozem státu nekorespondují s možnostmi rozpočtu na straně příjmů a je potřeba identifikovat výdaje, které lze omezit," uvedla ODS.

Poslanec vládní ČSSD a bývalý předseda rozpočtového výboru Václav Votava prohlásil, že pumpováním peněz do ekonomiky vláda také vytváří obrovské zadlužení a nelze před tím strkat hlavu do písku. "Kladu si otázku, zda je skutečně možné peníze smysluplně a efektivně využít, zda je možné je proinvestovat," řekl. Očekával by, že vláda zreviduje původně schválený rozpočet a bude hledat úspory v jednotlivých kapitolách. "Nemluvím o tupých škrtech, ale o posouzení, zda některé provozní výdaje kapitol jsou opravdu v této době nezbytné," řekl Votava.

Votavu za jeho slova ocenil poslanec ODS Jan Skopeček. "Projednáváme začátek rozvratu veřejných financí," řekl. Dodal, že ho těší, když s tím má problém i zástupce tradičně levicové strany.