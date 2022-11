Živě: Online webinář projektu Zodpovědné hraní

Už druhým rokem se odborníci z projektu Zodpovědné hraní zaměřují na pomoc těm, kteří ji potřebují. I letošní ročník Týdne zodpovědného hraní chce informovat co největší množství lidí o tom, jak si udržet hraní pod kontrolou. Hráči hazardních her, jejich příbuzní a blízcí se pro pomoc mohou každý den v týdnu obrátit na Linku pomoci. V pátek 11. listopadu 32022 se v rámci tohoto projektu koná on-line webinář se společností Podané ruce a Prevent 99 na téma "Za zeptání nic nedáš... Jak funguje linka pomoci a co vás po zavolání čeká? Zeptejte se odborníků.“

Speciální linka, na které jsou volajícím k dispozici adiktologové s dlouholetými zkušenostmi z praxe, slouží především jako psychologická podpora ve chvílích krize. Její provoz zajišťuje Společnost Podané ruce a na jejím fungování se podílí i projekt Zodpovědné hraní. Weninář můžete sledovat od 17:00 hodin.

Diskutovaná témata:

● Linka pomoci - jak pomáhá a jak se jí to daří?

● Nástrahy současnosti - jak dopadá aktuální situace na hazardní hráče?

● Hazard a jiné závislosti - jaké další závislosti se s hazardem pojí?

● Hazardní hraní - jak ho poznat a včas zastavit?

Účastníci webináře:

● Mgr. Lukáš Carlos Hrubý - odborný ředitel Společnosti Podané ruce o.p.s. Brno a ředitel společnosti a metodik Mana, o.s., Olomouc

● Mgr. Jiří Koreš - vedoucí Poradny pro nelátkové závislosti PREVENT 99 a poradenského webu Neprohraj.se

● Filip Horký - moderátor

Ptejte se. Dotazy na odborníky můžete pokládat už nyní přes aplikaci Slido.cz v tomto odkazu pod #TydenZH nebo můžete zavolat přímo do studia na tel. číslo 602 450 426.

Institut pro regulaci hazardních her Institut pro regulaci hazardních her, který zastupuje 95 % legálního hazardního trhu, v posledních měsících ve spolupráci s odborníky a provozovateli hazardních her připravoval samoregulační projekt, který jde nad rámec současné zákonné regulace s cílem dosavadní dílčí snahy provozovatelů v politice zodpovědného hraní sjednotit, rozvíjet a koordinovat.

Projekt Zodpovědné hraní Projekt Zodpovědné hraní má za cíl podpořit prevenci a zabránit vzniku rizikového hráčství, edukovat širokou veřejnost o zodpovědném hraní, spolupracovat s odbornými organizacemi na vzdělávání a výzkumu, včasně detekovat potenciálně rizikové hráče a účinně adresovat pomoc. Mezi jeho základní pilíře patří závazky zodpovědného chování provozovatelů, zodpovědná reklama, nástroj na včasnou detekci rizikových hráčů, týden zodpovědného hraní, školící centrum nebo webová stránka.

O společnosti Podané ruce Společnost Podané ruce pomáhá lidem osvobodit se od závislosti anebo od tíživé situace, která jim zabraňuje žít plnohodnotný život a zapojit se do života společnosti. Poskytuje jim všestrannou podporu a profesionální služby v oblastech prevence a léčby návykového chování, programů pro děti a mládež a duševního zdraví. Zaměřuje se také na programy penitenciární a postpenitenciární péče, ochrany veřejného zdraví a minimalizace rizik. Prostřednictvím bezmála čtyř desítek odborných center pečuje o stovky klientů ve třech regionech České republiky.

PREVENT 99 PREVENT 99 (dříve Občanské sdružení PREVENT) působí v Jihočeském kraji od roku 1999 a to zejména v rámci práce s dětmi a mládeží (sociální a jiné odborné služby pro děti a mládež), v oboru adiktologie (poskytuje sociální a terapeutické služby lidem ohroženým závislostmi) a vzdělávacích aktivit (pořádání konferencí, vzdělávacích kurzů a seminářů pro adiktology, sociální pracovníky, pedagogy atd.). Od roku 2013 zaměřujeme svoji činnost také na podporu a pomoc rodinám a na rozvoj kvalitní náhradní rodinné péče. Od roku 2013 také rozvíjíme práci s dobrovolníky a jsme akreditovanou vysílající organizací v oblasti dobrovolnické služby.