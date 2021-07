Živě: On-line konference s odborníky na investice do umění

Private equity zažívá největší aktivitu za 40 let, nemovitosti letí nahoru a hedge fondy po delší odmlce znovu poráží trhy. Jak tyto investice efektivně zakomponovat do diverzifikovaného portfolia? A jak se pohybovat na trhu s uměním? I o tom budou hovořit odborníci na investice do umění na Čtvrtletní snídani a konferenci Investiční výhledy.

Akci pořádá společnost EMUN Family Office ve spolupráci s generálním partnerem KPMG ČR a hlavním partnerem, kterým je PPF banka. Mediálním partnerem je magazín Reportér. Čtvrtletní snídaně s hlavním tématem Alternativní investice - Investice do umění proběhne on-line zde na stránkách Českých novin a na webu Investicnivyhledy.cz 14. července od 9:00 do 10:30.

Ve velkých domácích aukcích bylo v roce 2020 úspěšně licitováno 6000 předmětů za přibližně jednu miliardu korun. Z toho připadá celých 0,8 miliardy Kč na dominující oblast malby. Další transakce zprostředkovaly rozmáhající se internetové dražby menších obchodníků s uměním a starožitnostmi, nebo nastupující trh NTF (Non-fungible token).

Videostream označený značkou PROTEXT VIDEO není součástí zpravodajského servisu ČTK, jde o komerční prezentaci zadavatele.

V rámci aktuálního makroekonomického výhledu se Luboš Mokráš, analytik PPF banky soustředí na nastartování ekonomik po narušení dodavatelsko-odběratelských řetězců, možné zdroje dlouhodobých inflačních tlaků a dopad agresivní stimulace na investiční prostředí.

Na něj naváže Leoš Jirman, partner EMUN Family Office s porovnáním vývoje indexu S&P500 a vybraných parametrů po největších krizích v tomto tisíciletí.

Filip Savi, portfolio manažer EMUN Investiční společnosti se zaměří na široké spektrum alternativních investic, ať už do hedge fondů nebo private equity, které zažívá největší zájem za poslední čtyři dekády.

O vývoji v oblasti investic do umění u nás i v zahraničí budou diskutovat Alexandra Bízková, finanční ředitelka fondu Pro arte, Jan Řehák, ředitel PPF Art a Olga Trčková, partner v DSC Gallery, kteří se zaměří na mladé umělce, investování pro začátečníky, přesun na internet i na trend NFT. A na vše, co vás bude zajímat. Otázky můžete posílat předem na mhergetova@gmail.com, nebo se ptát v průběhu vysílání na sli.do #art.

Čtvrtletní snídaně jsou určeny investorům a všem, které zajímá dění a předpokládaný vývoj v ekonomice a na kapitálových trzích. Navazují na konferenci INVESTIČNÍ VÝHLEDY a přinášejí pravidelný makroekonomický výhled a tržní update

ve spojení s panelovou diskusí na vybrané aktuální téma. Využijte jedinečnou příležitost kontaktu s renomovanými odborníky, předními ekonomy a investičními analytiky.