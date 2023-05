Živě: ODS bude v Praze formulovat, s čím půjde do voleb v příštích dvou letech

Praha - Nabídku voličům pro volby v příštích dvou letech, včetně sněmovních v roce 2025, budou dnes na ideové konferenci formulovat vládní občanští demokraté. Účastníci se sejdou nad návrhy připravenými týmy stranických expertů, přičemž část z plánů vybočuje z tezí současného kabinetu. ODS jej sdílí s TOP 09 a lidovci a také Starosty a Piráty. Teze formulovaly a v minulých měsících představily jednotlivé pracovní skupiny. Vyjadřovaly se k plánům ve financích, dopravě, průmyslu a obchodu, místním rozvoji, obraně a bezpečnosti, digitalizaci, diplomacii a EU a také v sociálních věcech, zdravotnictví, spravedlnosti či vzdělávání a sportu, zemědělství a životním prostředí.

Účastníci konference, kteří reprezentují zhruba 12.000 členů strany, budou jednat například o potřebě nově definovat nárok pojištěnců a zdravotní služby kryté zdravotním pojištěním či diskutované evropské normě Euro 7.

Mluvit budou i o budoucnosti zemědělských dotací či plánu na zrušení devátých ročníků základních škol s prodloužením povinného vzdělávání o dva roky na střední škole či vyhrazením kapacit mateřských škol jen pro děti do šesti let. Podle programového týmu pro sport by měla ODS diskutovat o vzniku samostatného ministerstva sportu.

Do podtitulu konference vložili její organizátoři heslo Projekt budoucnost. Odehraje se dva dny po ostře sledované prezentaci vládního konsolidačního balíčku, který má přinést ozdravení veřejných financí i zvýšením odvodů pro firmy a živnostníky, k hájení jejichž zájmů se ODS dlouhodobě hlásí. V úvodu konference vystoupí předseda ODS a premiér Petr Fiala, předseda Senátu Miloš Vystrčil a místopředseda Sněmovny Jan Skopeček.

Konference bude rozdělená do pěti bloků:

* finance, doprava, průmysl a obchod, místní rozvoj

* obrana a bezpečnost, vnitro a digitalizace, zahraniční věci a EU

* práce a sociální věci, zdravotnictví, spravedlnost

* vzdělání a věda, kultura, sport

* životní prostředí, zemědělství