Od středy budou v Česku zavřené školy i restaurace

Praha - Od středy do 1. listopadu budou kvůli koronavirové epidemii uzavřeny školy včetně prvního stupně základních, uvedl ministr zdravotnictví Roman Prymula. Školek se opatření netýká. Od středy bude povinné nosit roušky na zastávkách veřejné dopravy. Restaurace a bary budou od středy do 3. listopadu uzavřené. Zakázáno bude pití alkoholu na veřejných místech. Shromažďování bude od středy omezené na maximálně šest osob. Pokud se průměrné reprodukční číslo za týden sníží na hodnotu 0,8, budou dnes přijatá opatření zmírněná. Po jednání vlády to řekl premiér Babiš (ANO).

Od středy přejdou všechny školy kromě MŠ na distanční výuku

Od středy do 1. listopadu budou kvůli koronavirové epidemii uzavřeny školy včetně prvního stupně základních, přejdou na distanční výuku. Mateřských škol se opatření netýká. Na twitteru to uvedl ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO).

Přitom teprve ode dneška bylo účinné opatření, na základě kterého se na druhém stupni základních škol učí prezenčně polovina dětí, zbytek na dálku. Po týdnu se měli žáci střídat.

Na výuku on-line už dnes přešly vysoké a střední školy v celé ČR, dosud v některých regionech fungovaly normálně. Na prvním stupni dosud byla prezenční výuka s povinností nošení roušek na chodbách a zákazem zpěvu.

Na středních školách bude od středy zakázána praktická výuka

Na středních školách bude nově od středy zakázána i prezenční praktická výuka, jež se mohla dosud konat. Na vysokých školách se budou moci konat pouze zkoušky s účastí do deseti osob. Výjimku ze zákazu fyzické přítomnosti na vysoké škole budou mít studenti účastnící se klinické a praktické výuky a praxe v oborech všeobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a dalších zdravotnických studijních programech a ti, kteří vykonávají pedagogickou praxi v mateřských, na základních a středních školách. Na dnešní tiskové konferenci po jednání vlády to řekl ministr školství Robert Plaga (ANO).

Od středy nebudou také smět být na kolejích ubytovaní studenti, kteří mají jiné bydliště v České republice. Výjimku mají studenti s vládou nařízenou pracovní povinností nebo studenti zmíněných oborů. Vláda také zakázala poskytování ubytování žákům a studentům v domovech mládeže a internátech. Zakázány budou také školy v přírodě.

Na základních uměleckých školách bude od středy znovu zrušena i individuální výuka "jeden na jednoho".

Restaurace a bary budou od středy do 3. listopadu uzavřené

Restaurace, bary a kluby budou muset být od středy do 3. listopadu, tedy do konce nouzového stavu, úplně uzavřeny. Na twitteru to uvedl ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO). Premiér Andrej Babiš (ANO) na tiskové konferenci po jednání vlády uvedl, že restaurace budou moci vydávat jídlo s sebou. Teprve od pátku přitom musejí restaurace zavírat ve 20:00. U stolů mohou sedět nanejvýš čtyři lidé, vedle toho musí být mezi sedícími odstup 1,5 metru. V jídelnách v obchodních centrech mohou být u stolu jen dva lidé.

Prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslav Hanák přitom dnes po zasedání tripartity uvedl, že premiér Andrej Babiš (ANO) i ministr Prymula ubezpečili, že k úplnému zavření restaurací nedojde.

Restaurační a kulturní zařízení jsou podle Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR méně riziková z hlediska šíření nákazy. V reakci na nedávné opatření ministerstva zdravotnictví řekl ČTK Luboš Kastner z Asociace malých a středních podniků ČR, že se po 20:00 v gastronomických provozech vytvoří na 50 až 60 procent tržeb a 80 procent spropitného pro personál.

Do 3. listopadu bude zakázáno pití alkoholu na veřejných místech

Na veřejně přístupných místech bude v souvislosti s postupem vlády proti epidemii koronaviru zakázáno pití alkoholu. Opatření má platit od půlnoci 14. října do 3. listopadu, kdy má skončit vládou vyhlášený nouzový stav. Informoval o tom ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO) na twitteru po jednání vlády.

Zatímco většina opatření, o nichž dnes vláda rozhodovala, platila už během jarní vlny epidemie, zákaz pití alkoholu na veřejnosti k nim nepatřil. Jeho cílem je podle Prymuly omezit popíjení alkoholu ve venkovních prostorech tak, aby nebyla zneužívána výdajová okénka restaurací.

Výdajová okénka budou moct po uzavření restaurací a barů, tedy od 14. října do 3. listopadu, fungovat do 20:00. Uzavřeny nebudou hotelové restaurace, hostům budou k dispozici do 20:00.

Od středy jsou povinné roušky na zastávkách hromadné dopravy

Od středy bude v Česku povinné nosit roušky na zastávkách veřejné dopravy, tedy na jejich nástupištích, v přístřešcích a čekárnách. Po dnešním mimořádném zasedání vlády o tom informoval ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO). Opatření proti šíření nemoci covid-19 platí zatím do 3. listopadu, kdy má skončit nouzový stav.

V celé republice platí povinnost nosit roušku ve vnitřních prostorách budov od 10. září. Chránit si ústa a nos je nutné při cestách hromadnou dopravou nebo návštěvách úřadů a zdravotnických a sociálních zařízení. Ve firmách nemusí mít roušku zaměstnanci vykonávající práci na jednom místě, například v kanceláři, s minimálně dvoumetrovým rozestupem. Výjimku mají i lidé pracující ve výrazně ztížených podmínkách, co se týče horka.

Prymula dnes novinářům řekl, že se kabinet nerozhodl jít cestou zemí jako Slovensko, které nařizuje plošné nošení roušek ve městech i obcích. "My se rozhodli nošení rozšířit jen o jednu věc, tedy nástupiště, zastávky a přístřešky, které souvisí s nástupem do MHD," řekl. Opatření je podle něj vhodné z toho důvodu, že v prostředcích hromadné dopravy už roušky povinné jsou.

Česko patřilo od počátku šíření koronaviru mezi země, kde byly povinné roušky. Většina zemí zakrývání dýchacích cest původně nenařizovala, ale jen doporučovala. V Česku byly na jaře mimo domov roušky povinné s účinností od 19. března. Ukázalo se však tehdy, že ČR nemá pro tuto situaci dostateční zásoby nejen roušek, ale i dalšího ochranného vybavení. Lidé se proto ve velkém uchýlili k šití roušek doma.

Kvůli začátku školního roku ohlásil tehdejší ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO), že od 1. září budou roušky povinné vedle úřadů, hromadné dopravy a zdravotnických a sociálních zařízení také v obchodních centrech, školách mimo třídy, v kadeřnictvích a hospodách. Vojtěch však později po kritice a premiéra Andreje Babiše (ANO) a schůzce s ministerským předsedou oznámil, že od září ve školách, obchodech, restauracích či kadeřnictvích roušky povinné nebudou.

Shromažďování v Česku se od středy omezí na nejvýš šest lidí

Shromažďování v Česku bude kvůli epidemii covidu-19 od středy omezené na maximálně šest osob. Po dnešním mimořádném zasedání vlády o tom na tiskové konferenci informoval ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO). Opatření by mělo platit do konce nouzového stavu, tedy do 3. listopadu.

Prymula řekl, že budou platit "klasické výjimky". Ve větším počtu se tak mohou shromažďovat například rodinní příslušníci, dodal. "Opatření platí plošně, tedy nejen ve vnitřních, ale i ve venkovních prostorech. Jsou tu také výjimky, které se týkají různých statutárních orgánů, zasedání státní správy, samosprávy, politických stran, jinak toto pravidlo je skutečně plošné," uvedl.

V současnosti vláda zakazuje hromadné akce ve vnitřních prostorech pro více než deset lidí, venku je počet účastníků omezený na dvacet. Platí to i pro bohoslužby či sportovní akce. Zakázaná jsou také kulturní představení, poutě, kongresy, veletrhy a provoz vnitřních sportovišť jako jsou fitness centra, posilovny, bazény a koupaliště. Zavřené jsou i zoologické zahrady, muzea, galerie, hrady a zámky.

Svobodu pohybu a pobytu kabinet dosud omezuje tak, že v nákupních centrech, obchodech a provozovnách služeb se smí lidé pohybovat maximálně ve dvoučlenných skupinách, které mají mezi sebou dvoumetrové rozestupy. Pokojně shromažďovat se může nejvýše 500 lidí ve skupinách po maximálně 20 lidech, přičemž skupiny musí být od sebe alespoň dva metry a všichni účastníci musí mít zakryté dýchací cesty.

Babiš: Opatření se zmírní při reprodukčním číslu 0,8

Pokud se průměrné reprodukční číslo nákazy covidem-19 za týden sníží na hodnotu 0,8, budou dnes přijatá opatření zmírněná. Na tiskové konferenci po jednání vlády to řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Reprodukční číslo udává průměrný počet dalších nakažených od jednoho pozitivně testovaného. Pokud je menší než jedna, epidemie postupně slábne. V pátek ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO) uvedl, že reprodukční číslo je 1,5.

"Máme jen jeden pokus, který musí být úspěšný, abychom jako národ i tentokrát epidemii zvládli," řekl premiér. Podle něj se dnes přijatá opatření, tedy uzavření restaurací, škol, omezení shromažďování na šest osob a nošení roušek na zastávkách MHD, mohou zrušit, pokud se sedmidenní průměr reprodukčního čísla výrazně sníží.

"Jsme si plně vědomi, že některá z těch opatření jsou poměrně restriktivní," řekl k tomu ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO). Podle něj je jistý termín návratu dětí z 1. stupně základních škol po podzimních prázdninách v pondělí 2. listopadu. "Ostatní budou záležet na tom, jakým způsobem se bude vyvíjet naše reprodukční číslo a jakým způsobem se nám podaří srazit počet nově nakažených osob," dodal ministr.

Podle něj počet pozitivně testovaných ale není rozhodující, díky němu však bude možné predikovat, jaké budou potřeba kapacity pro nakažené s covidem-19 v nemocnicích. "Deklarovanou kapacitu zdvojnásobníme, musíme provést restrukturalizaci lůžek," dodal ministr. Česko se podle něj blíží do fáze, kdy by mohla být za dva tři týdny vyčerpaná současná kapacita nemocnic. Může být podle něj také možné, že bude potřeba nakažené převážet mezi jednotlivými regiony.

Do praxe stát povolá mediky i budoucí lékárníky či zubaře

V nemocnicích personálně oslabených kvůli epidemii koronaviru by mělo podle ministra zdravotnictví Romana Prymuly (Za ANO) pomáhat až 2400 mediků čtvrtých a pátých ročníků a studenti absolventských ročníků dalších profesí, například budoucí farmaceuti či zubaři.

"Zaktivovali jsme naše mediky a studenty zdravotnického profilu," řekl Prymula na tiskové konferenci po zasedání vlády, které rozhodlo o dalším zostření proti šíření epidemie. Uvedl, že pracovat budou napříč zdravotnictvím medikové čtvrtého a pátého ročníku, protože šestý ročník už se zapojil do boje s epidemií na jaře a nyní se končící studenti musí soustředit na závěr studia.

Kromě studentů medicíny budou moct být nasazeny absolventské ročníky dalších oborů, budoucí zubaři, lékárníci či studenti ošetřovatelství a celá řady dalších zdravotnických profesí, uvedl ministr. Od práce studentů si slibuje, že dokážou pomoct zdravotnictví oslabenému nemocností lékařů a sester i plánovaným zavřením prvních stupňů škol.

MPSV: Sociální služby omezí provoz, poskytne se nezbytná péče

Sociální služby omezí svůj provoz. Poskytovat se bude jen nezbytná péče. Do zařízení, kde bude chybět personál, nastoupí studenti sociálních oborů středních, vyšších odborných a vysokých škol. V domovech pro seniory či pacienty s demencemi se zavede zákaz vycházení. Klienti, za nimiž pečovatelé docházejí domů, budou muset mít roušku, respirátor či jinou ochranu nosu a úst. Rozhodla o tom vláda. ČTK to sdělilo tiskové oddělení ministerstva práce. Od kdy opatření platí, neupřesnilo. Česko je od 5. října v nouzovém stavu. Kabinet ho vyhlásil na 30 dnů.

"Přestože k rizikovým skupinám v souvislosti s možností nákazy nemocí covid-19 patří ve velké míře klienti sociálních služeb, musíme chránit také ty, kteří se o ně starají. Proto jsme se dnes na vládě dohodli, že omezíme provoz těchto služeb a zavedeme striktní pravidla pro klienty," uvedla v tiskové zprávě ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD).

Podle ministerstva se bude poskytovat v nouzovém stavu služby "v nezbytné míře" pro zajištění ochrany života a zdraví. Provádět by se měly základní činnosti, tedy pomoc s hygienou či při jídle. "Zavedením tohoto opatření dojde k posílení kapacity sociálních služeb a pracovníci se budou moci v daném čase věnovat více potřebným klientům," uvedlo ministerstvo.

Nakažených klientů a pracovníků v sociálních službách postupně přibývá. V pátek ministerstvo evidovalo už 82 zařízení, kde bylo 564 nakažených obyvatel. Dnes je domovů 95 a covid-19 se potvrdil u 637 klientů a 316 pracovníků. V domovech pro seniory a v domovech se zvláštním režimem pro pacienty s demencemi bude zákaz vycházení. Klienti budou moci jen k lékaři, na úřad či k soudu. Vycházka bude možná jen tehdy, pokud by bez ní hrozily psychické či jiné problémy.

Při výpadku personálu by měli do domovů či klokánků a podobných zařízení nastoupit studenti sociálních oborů posledních dvou ročníků středních škol či vysokoškoláci a studenti vyšších odborných škol. Ty by měly vytvořit jejich seznamy a poslat je hejtmanům a v Praze primátorovi, kteří budou příkazy k nástupu podle požadavků domovů vydávat.

Klienti, za nimiž pracovníci docházejí domů, budou muset mít roušku, respirátor či jinou ochranu nosu a úst. Musí také nahlásit, kdyby se nakazili či skončili v karanténě. Oznámit to musí i o svých blízkých.

V návrhu usnesení vláda nařizovala část sociálních služeb přerušit. Týkat se to mělo osobní asistence, sociálních služeb v nemocnicích a léčebnách, následné či rané péče, krizové pomoci, sociální rehabilitace, terapeutických dílen a komunit i aktivizačních služeb pro rodiny. Zda kabinet schválil jejich uzavření na dobu nouzového stavu, není zatím jasné.