Živě: Očkování v Česku - přínosy, dopady, rizika

Epidemie koronaviru ukázala, jak důležité je očkování. Současně se ale vzedmula vlna nepravdivých zpráv a výmyslů, které brzdí rychlost vakcinace a oddalují dosažení kolektivní imunity. Ovšem onemocnění covid-19 není jediným, kde je potřeba zlepšit přístup obyvatelstva k vakcinaci – žalostně nízká je proočkovanost u chřipky, začíná se nabourávat kolektivní imunita u základních infekčních chorob dětí. Konferencí nazvanou Očkování v Česku - přínosy, dopady, rizika můžete sledovat 26. srpna od 11:00.

Odborníci na konferenci zhodnotí stav očkování v ČR, přínos nových vakcín, dopad masivního očkování na nemocnost populace a život společnosti a doporučí, jak postupovat dál. Zástupci VZP představí zkušenosti a záměry naší největší pojišťovny v této oblasti.

Program:

Přednášky (11:00 – 12:30)

Ivan Duškov: Úvod – význam vakcinace z pohledu VZP

Srdan Matic: Očkování a covid – doporučení pro Česko

Jan Konvalinka: Fascinující pokroky ve vývoji vakcín

Petr Smejkal: Role očkování ve strategii návratu a udržení běžného fungování společnosti

Milan Trojánek: Výzvy očkování v ČR, jak využít covid ke zvýšení proočkovanosti proti dalším nemocem

Daniel Dražan: Proč očkovat, zkušenosti z pediatrického terénu

Petr Šonka: Překážky plného využití potenciálu praktických lékařů při očkování seniorů a jak je překonat

David Šmehlík: Souhrnné poznámky za VZP, podpora a financování očkování v ČR

Přestávka (12:30 – 12:45)

Panelová diskuse za účasti přednášejících (12:45 – 14:30)

Jak funguje očkování v ČR – proočkovanost na chřipku, covid i různá nemocnění u dětí

Nemocnice, očkovací centra a praktičtí lékaři pro dospělé a děti – co se osvědčilo a co nikoliv

Co je třeba ještě udělat pro dosažení kolektivní imunity (organizace, komunikace) nejen u covidu

Odmítání očkování a jeho dopad na prosazování vakcinace, možná řešení

Dlouhodobá vize vakcinace – frekvence očkování, reakce na mutace, pořizování vakcín, strategie na další léta/ Národní vakcinační plán

Diskuse se zúčastní:

Jan Konvalinka, prorektor UK pro vědeckou činnost, vedoucí výzkumné skupiny Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd ČR

Srdan Matic, WHO Representative and Head of WHO Country Office in Czech Republic

Petr Smejkal, vedoucí Mezioborové skupiny pro epidemické situace, hlavní epidemiolog IKEM

Milan Trojánek, vedoucí Katedry Infekčního lékařství FN Bulovka

Daniel Dražan, člen Výboru České vakcinologické společnosti, praktický lékař pro děti a dorost

Petr Šonka, předseda Sdružení praktických lékařů

David Šmehlík, náměstek ředitele VZP pro zdravotní péči

Ivan Duškov, náměstek ředitele VZP pro služby klientům