Živě: Obamová, Formánek, Ernauxová, McCartney, Dawkins… patnáct TOP novinek v podzimním Velkém knižním čtvrtku

ČTK Protext vysílá z pražské restaurace Červený jelen tiskovou konferenci, na které bude představena podzimní kolekce knih, která 19. října přinese do tuzemských knihkupectví patnáct reprezentantů světové i domácí literatury – výběr toho nejlepšího z podzimní nabídky různých nakladatelství, napříč žánry i generacemi čtenářů.

Přímý přenos tiskové konference začne v 10:30

Držitelka Nobelovy ceny za literaturu Annie Ernauxová, bývalá první dáma Spojených států amerických Michelle Obamová, jeden z nejvlivnějších vědců současnosti Richard Dawkins, legendární „Brouk“ Paul McCartney… Mezi autory novinek z exkluzivní kolekce 24. Velkého knižního čtvrtku září opravdu velká jména!

Součástí atraktivní nabídky podzimní akce Velký knižní čtvrtek je nejnovější počin oblíbeného českého bestselleristy Josefa Formánka. Jeho devátou knihu Nevím lze číst jako otevřený deník o pár dnech, které něco podstatného v životě autora změnily, nebo také pouze jako noční rozhovor z očí do očí s někým nám povědomým. Pavel Tomeš, spisovatel, stand-up komik, držitel Kosmas ceny čtenářů v rámci Magnesie Litery 2022 přichází s mozaikou třinácti povídek, v nichž se postavy dostávají do neobvyklých situací, které ne vždy dopadnou úplně dobře – 13! (čti „třináct faktoriál“). Ovšem ať už převládne smích, nebo smutek, žádná tma není tak temná, aby ji neprozářil černý humor. Veselo je také v knize Bohemia a Albion. Její autor Milan Jakobec v zábavných příbězích přibližuje práci českého diplomata v Londýně a některé osobnosti, které zásadně přispěly k rozvoji vzájemných vztahů.

Spisovatelka a filmová režisérka Andrea Sedláčková prošla desítky archivů, policejních záznamů a nepublikovaných deníků, aby objevila skutečnou Toyen. V biografii Toyen / První dáma surrealismu strhujícím způsobem líčí milostný život svobodomyslné malířky, odkrývá dosud neznámá fakta a zachycuje historii mnoha obrazů. Text doprovází přes 200 reprodukcí a dokumentárních fotografií. Dokonce 275 dosud nepublikovaných černobílých a barevných fotografií obsahuje unikátní velkoformátová kniha 1964: Oči bouře. Fotografie a osobní vzpomínky Paula McCartneyho zachycují převratné období od konce roku 1963 do začátku roku následujícího, kdy se The Beatles stali mezinárodní senzací a změnili běh hudebních dějin.

Annie Ernauxová, držitelka Nobelovy ceny za literaturu, se v autobiografickém románu Paměť dívky znovu ocitá v létě roku 1958, kdy v osmnácti letech na letním táboře přišla o panenství. O padesát let později se vrací k úvahám o mladé ženě, kterou kdysi byla… V inspirativním titulu Světlo v nás bývalá první dáma Michelle Obamová navazuje na svůj memoárový bestseller Můj příběh a sdílí praktickou moudrost i účinné strategie pro udržování vnitřní naděje a rovnováhy v dnešním nejistém světě. Asi každý se někdy zasnil, jaké by to bylo roztáhnout křídla a vznést se do vzduchu jako pták. Ale jak vlastně ptáci létají? A co netopýři nebo motýli? Renomovaný evoluční biolog Richard Dawkins v knize S hlavou v oblacích / Vítězství nad gravitací provází čtenáře světem létajících tvorů a popisuje odvěké snahy člověka se jim vyrovnat.

Florian Illies v knize Láska v časech nenávisti / Kronika citů 1929—1939 navazuje na své mezinárodně úspěšné knižní fresky roku 1913, onoho „léta jednoho století“, tentokrát se ovšem věnuje celé jedné dekádě, třicátým letům. Svět se nezadržitelné řítí k tragédii, nacisté i fašisté stupňují teror, lidé však stále hledají především lásku a blízkost druhého. V románu se opět objeví známé postavy 2O. století, Marlene Dietrichová, Nabokov, Sartre, Dalí, a další. Zkrátka, láska si nikdy nebere pauzu — ani když svět zešílí. S podstatně méně povzbudivou zprávou přichází román Nic o tom, v čem mladí lidé vidí smysl svého života a jak snadno se mohou pod tlakem vrstevníků proměnit v násilnická monstra. Pomůže jim vlastní svědomí najít cestu zpět? Text dánské spisovatelky Janne Teller je rovněž o osamělosti a odlišnosti, dalším závažným tématem je zde ovlivňování a manipulace.

Knihovničku milovníků historických románů Velký knižní čtvrtek obohatí hned o několik novinek: do temného a záhadného světa středověku, jako vystřiženého ze Jména růže, čtenáře zavede Poslední kacíř. Strhující drama, jehož autorem je Martin Chadima, odkrývá zákulisí staré Prahy, kde se proplétají osudy hrdinů s temnými silami a střetávají se prastará tajemství s budoucím osudem. Příběh o přátelství vzorné Francesky a vzdorné Maddaleny řečené Dareba se odehrává za fašismu, v letech 1935 a 1936, na pozadí italského vpádu do Etiopie a hospodářské blokády, kterou Společnost národů na Itálii v důsledku toho uvalila. Román Dareba je prvním počinem mladé spisovatelky Beatrice Salvioni, který se ještě před vydáním prodal do 32 zemí.

A jaká lákadla připravil Velký knižní čtvrtek pro zvídavé děti a náctileté čtenáře? Dětskou knížku Václava Vokolka s názvem Aby se holky nebály tvoří řada svěžích pohádkových příběhů, v nichž se hlavní postava Žofie něčeho bojí, ale nakonec se její strach vždy ukáže jako neopodstatněný. Je možné se skamarádit s ledním medvědem? Malé April, hrdince knížky Poslední medvěd, se to podařilo. Dojemný příběh ukazuje, že každý bez ohledu na věk a sílu může vykonat velké činy a přispět k záchraně života na naší planetě. Kniha Hannah Goldové byla přeložena do 24 jazyků a získala několik prestižních ocenění. TEĎ / Než dočteš tuto větu, narodí se na Zemi 21 dětí je o čase. O tom, jak se proměňuje jeho vnímání. Co trvá dlouho a co krátce. Co chceme stihnout a co většinu života děláme. Knížku o uvědomování si, které se vždycky děje TEĎ, a o tom, jak neplýtvat vesmírem, napsal David Böhm.

Informace o Velkém knižním čtvrtku a jednotlivých titulech z exkluzivní kolekce najdete na webových stránkách www.velkyctvrtek.cz.

Velký knižní čtvrtek 19. října 2023 Josef Formánek:

Nevím Pavel Tomeš:

13! Annie Ernauxová:

Paměť dívky Michelle Obamová:

Světlo v nás Andrea Sedláčková:

Toyen Janne Teller:

Nic Richard Dawkins:

S hlavou v oblacích Martin Chadima:

Poslední kacíř Florian Illies:

Láska v časech nenávisti Beatrice Salvioni:

Dareba Paul McCartney:

1964: Oči bouře Milan Jakobec:

Bohemia a Albion Václav Vokolek:

Aby se holky nebály Hannah Goldová:

Poslední medvěd David Böhm:

Teď: Než dočteš tuto větu, narodí se na Zemi 21 dětí