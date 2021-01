Živě o ústavní péči: Novela zákona musí dostat děti domů

Kvůli absenci podpůrné sítě služeb pro rodiny a nedostatečné podpoře pěstounů končí v kojeneckých ústavech každý rok 1200 dětí. Pro změnu systému bude rozhodující podoba aktuálně dokončované novely zákona o sociálně-právní ochraně dětí. Iniciativa Dobrý start upozorňuje, že stát může v době nutného seškrtávání výdajů promarnit příležitost zvýšit počet pěstounů, jejichž péče je o 30 až 50 % levnější než drahá a neefektivní péče ústavní. Více představí na tiskové konferenci, kterou můžete sledovat on-line 18. ledna od 9:30.

Iniciativa nastíní potřebné parametry novely zákona, díky kterým bude možné dostat malé děti z ústavů do rodin. Seznámí nás také s tím, jak je důležité pro dítě vyrůstat v rodině z pohledu vědy, a čeká nás jedno hudební překvapení.

Videostream označený značkou PROTEXT VIDEO není součástí zpravodajského servisu ČTK, jde o komerční prezentaci zadavatele.

Dobrý start zdůrazňuje, že pro efektivní změnu musí novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí přinést záruky ochrany nejmenších dětí do 3 let před umístěním do ústavní péče a také mechanismy pro rozvoj pěstounské péče. Odměna většiny pěstounů nedosáhne ani na úroveň minimální mzdy a u pěstounů na přechodnou dobu navýšení po 8 letech nepokrývá ani inflaci. Podle posledního veřejně představeného návrhu ale ministryně práce Jana Maláčová počítá s navýšením finanční odměny jen u některých pěstounů, a navíc o minimální částku.

Za 2,7 miliardy korun, které stát ročně vynakládá na provoz kojeneckých ústavů a dětských domovů, by bylo možné podpořit 100 tisíc dětí formou terénní sociální práce s rodinou. Celých 133 tisíc korun ročně stát ušetří u každého dítěte, které místo dětského domova vyrůstá v dlouhodobé pěstounské péči, a o 463 tisíc korun ročně je levnější péče pěstounů na přechodnou dobu oproti kojeneckým ústavům.