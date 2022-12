Živě o stavebním spoření: Má se státní podpora zachovat nebo zrušit?

Pomůže si státní rozpočet, když zruší oblíbené stavební spoření a vláda ročně ušetří čtyři miliardy korun? Nebo je to naopak a sektor stavebního spoření generuje pro stát výnosy, které vstupní náklady převyšují? Bude mít navrch argumentace, že je “stavebko” univerzálnější nástroj než pouhé úročení úspor? Názorový střet zažije tuto středu Kongresové centrum Praha. Kulatý stůl odpůrců i zastánců stavebního spoření sledujtednes od 10:00.

Stavební spoření už 30 let představuje adresný distribuční systém státní podpory, který plní cíle bytové politiky a politiky životního prostředí. Uzavřeno ho má 3,2 milionu obyvatel, z toho 2,5 milionu plnoletých. Státní podpora stavebního spoření je de facto prémií klientovi za ochotu poskytnout na dobu nejméně šesti let své peníze zájemcům o účelové úvěry na bydlení.

V současnosti však sílí hlasy, že bylo lepší, kdyby vláda Petra Fialy tento nástroj zrušila a ušetřila zhruba čtyři miliardy korun ve státním rozpočtu. Pro tento krok je Národní rozpočtová rada, někteří členové Národní ekonomické rady vlády a řada ekonomů. Proti tomuto záměru se staví stavební spořitelny, odborníci z oblasti bydlení, opozice a koaliční KDU-ČSL.

O tom, proč by se stavební spoření rušit nemělo nebo mělo, budou v živé debatě ČTK Protext diskutovat v prostorách Newton University v pražském Kongresovém centrum předseda Asociace českých stavebních spořitelen Libor Vošický a generální ředitel Modré pyramidy Michal Pupala v pozici zastánců zachování stavebního spoření. Jejich oponenty budou Dominik Stroukal a Petr Janský z Národní ekonomické rady vlády (NERV). Českou bankovní asociaci zastoupí ekonom Miroslav Zámečník.

Devadesátiminutovou diskusi bude moderovat Štěpánka Duchková. Mluvit se bude mimo jiné o provázanosti stavebního spoření s financováním energeticky úsporného bydlení a o podpoře energetické transformace domácností. Výhodné financování od stavebních spořitelen pomáhá řešit nejen úsporné technologie jako je fotovoltaika a tepelné čerpadlo, ale také úniky tepla zateplením obvodových stěn a výměny oken.

„Skokový nárůst cen energií uspíšil transformaci bydlení a přiměl přemýšlet nad udržitelností snad každého Čecha. Od začátku roku nabízí většina stavebních spořitelen speciální produkt na financování udržitelných technologií. Neustále rostoucí zájem klientů o tento typ produktu potvrzuje správný směr, kterým se stavební spořitelny vydaly,” zdůrazňuje předseda Asociace českých stavebních spořitelen Libor Vošický. Návratnost takovéto investice se podle odborníků pohybuje od sedmi do deseti let. Investice současně do tepelného čerpadla a fotovoltaiky generuje největší úsporu a znamená nejrychlejší návratnost. Investice se klientovi může vrátit už do čtyř let, a to i bez vlastních úspor a při využití úvěru.

Dále platí, že stavební spořitelny přispívají k dostupnosti bydlení. V roce 2021 poskytly účelové úvěry na bydlení v hodnotě 110 miliard korun. “Unikátní konstrukce účelového úvěru umožňuje financovat především rekonstrukce a modernizace bytového fondu s dostatečně dlouhou dobou splatnosti. Komerční banky mohou poskytovat nezajištěné úvěry maximálně na osm let, zatímco stavební spořitelně můžete splácet až 25 let. Díky rozložení v čase může být měsíční splátka nižší a méně zatěžující rozpočet,” připomíná Libor Vošický. Úvěr od stavebních spořitelen je zároveň unikátním nástrojem pro financování družstevního bydlení.

O vysoké efektivitě systému stavebního spoření vypovídá také to, že prostřednictvím úvěrů na bydlení bylo k 31. březnu tohoto roku půjčeno klientům půjčeno 91,5 procenta depozit uložených ve stavebních spořitelnách.