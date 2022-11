Živě o řemeslech: Stavebnictví v ČR - atraktivní a perspektivní obor

Jak vypadá aktuální situace v Česku, co se týče stavebních řemesel? Proč by měly stavební učební obory zajímat rodiče? V čem se stavebnictví liší od ostatních oborů? Jaké mají absolventi uplatnění po vyučení? Co je nezbytnou výbavou škol pro výuku? Kolik procent docházky tvoří povinná praxe? Jak školy spolupracují s firmami, budoucími zaměstnavateli žáků? A jak stát podporuje technické školství? Na tyto a další otázky odpoví ve středu 9. listopadu 2022 hosté kulatého stolu, který se bude věnovat stavebním řemeslným oborům v České republice.

Diskuzi můžete sledovat živě od 10:00 na webu ČTK ceskenoviny.cz, Facebooku ČTK a na portálech iDNES.cz, novinky.cz a TÝDEN.cz. Vysílat se bude z prostor ČTK v centru Prahy.

"Chtěli bychom zájemcům o středoškolské studium, jejich rodičům, ale i široké veřejnosti přiblížit stavební řemeslné obory. Stavebnictví je atraktivním a perspektivním oborem, který do budoucna nabízí širokou škálu uplatnění. Rozhodně tedy není tím 'špinavým oborem‘, jak se o něm traduje. Navíc řemeslné práce jsou v dnešní době velmi dobře odměňovány. Ne nadarmo se říká, že řemeslo má zlaté dno,“ říká Pavel Ševčík, technický ředitel Svazu podnikatelů ve stavebnictví.

Diskuze bude rozdělena na dvě části. Prvního bloku se kromě Pavla Ševčíka zúčastní zástupci škol: ředitel Akademie řemesel – střední školy technické v Praze Drahoslav Matonoha, ředitel Střední školy stavebních řemesel v Brně-Bosonohách Jiří Košťál a vedoucí střediska praktického vyučování SOŠ a SOU v Písku Pavel Jíška.

V druhé části se uskuteční diskuze zástupců stavebních firem, tedy zaměstnavatelů. U kulatého stolu zasedne kromě Pavla Ševčíka ze Svazu podnikatelů ve stavebnictví personální ředitel Metrostavu Praha Ladislav Profota, ředitelka Slezských staveb Opava Kateřina Krejčí a personální a správní ředitel PKS holdingu, a.s., ve Žďáru nad Sázavou Petr Podaný.