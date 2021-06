Živě o průzkumu: Jak bylo Čechům na home office

Už víc než rok se celý svět potýká s pandemií koronaviru. Častější využívání home office a další omezení měly nepochybně dopad i na životní styl populace. Jak se lidé cítili po duševní stránce? Byli pracovně produktivnější? Sportovali více? Co jim vyhovovalo a co ne? Odpovědět na otázky se pokusil průzkum iniciovaný značkou Magnesia nazvaný Jak bylo Čechům na home office a co neuspěchat při návratu do kanceláří. Výsledky průzkumu budou představeny na tiskové konferenci 3. června 2021 od 10:00.

Promluví zde tři odborníci - neuroložka, nutriční terapeutka a psychiatr, kteří okomentují, s jakými problémy je pacienti z home office nejčastěji navštěvují. Součástí jejich prezentací budou i tipy, co nepodcenit při návratu do kanceláří.

Program tiskové konference

Prezentace výsledků aktuálního průzkumu mezi osobami pracujícími na home office v době covidu Ivana Kovářová, neuroložka, Canadian Medical Jitka Jirků, nutriční terapeutka, Canadian Medical Radkin Honzák, český psychiatr, publicista a vysokoškolský pedagog