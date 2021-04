Živě o metodě BEST VALUE: Proč je u veřejných zakázek stále aktuálnější?

Zahraniční metodu hodnocení BEST VALUE a zkušenosti s jejím praktickým využitím u veřejných zakázek v České republice představí další z webinářů Asociace pro rozvoj infrastruktury (ARI) a Svazu měst a obcí České republiky (SMOČR). Proč je tato metoda stále aktuálnější? Sledujte webinář 14. dubna od 9:00.

Hodnocení podle této metody je plně kompatibilní s evropskou i národní regulací zadávání veřejných zakázek. V rámci České republiky má s pilotním použitím této metody zkušenosti již řada zadavatelů v rezortu Ministerstva dopravy, z akademické sféry pak Masarykova univerzita.

Videostream označený značkou PROTEXT VIDEO není součástí zpravodajského servisu ČTK, jde o komerční prezentaci zadavatele.

Metoda BEST VALUE je inovativní způsob hodnocení kvality nabídek s širokým uplatněním napříč veřejnými zakázkami na služby, dodávky nebo stavební práce. V metodě BEST VALUE je váha cenové nabídky 30 %.

Kvalitativní hodnocení s vahou 70 % je zaměřeno na úroveň expertizy, rizika a přidané hodnoty. Nedílnou součástí je také pohovor s klíčovými členy týmu, který může mít váhu mezi 20–30 %, tedy stejně jako cena. Tato metoda dává veřejným zadavatelům příležitost vybrat si uchazeče, který zcela zjevně kvalitativně převýší ostatní, a uchazečům zase umožňuje předvést, co umí. Pro zavádění nových inovativních přístupů a technologií je tato metoda jako stvořená.

Program

09:00 Zahájení – Význam invence a hodnocení kvality ve veřejných zakázkách

09:15 Úvod do metody Best Value – zahraniční zkušenosti

10:40 Metoda Best Value v kontextu českého veřejného zadávání

11:10 Pilotní aplikace Best Value v akademické sféře

11:30 Diskuze

12:00 Závěrečné poznámky

Na webináři vystoupí:

Johannes Hiemstra, Best Value Group

Josef Hlavička, AK HAVEL & PARTNERS

Csaba Csorba, AK HAVEL & PARTNERS

Martin Hadaš, Masarykova univerzita

Moderátory webináře budou Michal Petřík, vydavatel časopisu Veřejné zakázky a Tomáš Janeba, prezident ARI.