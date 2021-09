Živě o jaderné energetice: Kandidátů do sněmovny se ptá Energetické Třebíčsko

Budoucnost české jaderné energetiky a výstavba nového jaderného zdroje v Dukovanech jsou stěžejními tématy diskusního setkání s kandidáty do poslanecké sněmovny za Vysočinu. Diskusi, kterou organizuje Energetické Třebíčsko a Okresní hospodářská komora Třebíč na zámku v Dukovanech, můžete sledovat 13. září od 15:00.

Diskuze se zúčastní Eva Decroix (ODS), Vít Kaňkovský (KDU-ČSL), Blanka Lednická (Piráti), Martina Lisová (TOP 09), Miloň Slabý (STAN), Drahoslav Ryba (ANO 2011), Josef Zahradníček (KSČM).

Videostream označený značkou PROTEXT VIDEO není součástí zpravodajského servisu ČTK, jde o komerční prezentaci zadavatele.

„Kandidáty do poslanecké sněmovny jsme pozvali proto, abychom s nimi probrali jejich názory a pohled na jadernou energetiku a budoucnost regionu v okolí Jaderné elektrárny Dukovany. Toto téma se nás v regionu bytostně dotýká a zažili jsme už hodně politických slibů a také zvratů,“ říká Vítězslav Jonáš, předseda Energetické Třebíčsko. Stejně jako se zástupci z regionu ptali před volbami do Senátu kandidátů za Třebíčsko, obdobně povedou diskuzi s kandidáty do sněmovny.