Živě o energetických aukcích: Evropské zkušenosti, české vyhlídky

Jak by měly vypadat energetické aukce, aby pomohly k naplnění cílů v českém energeticko-klimatickém plánu, zajistily férový přístup všem soutěžitelům a přitom garantovaly co nejnižší ceny vykupované elektřiny? Odpovědi nabídne mimořádný webinář s názvem Renewable Energy Auctions: experience from Germany and rest of Europe, který připravil Svaz moderní energetiky spolu s Aliancí pro energetickou soběstačnost. Akce bude v anglickém jazyce v pondělí 7. prosince od 10:00.

Energetické aukce, tedy soutěžení státní provozní podpory pro výrobce elektřiny z obnovitelných zdrojů, se už osvědčily ve Španělsku, Francii, v Maďarsku a v dalších evropských zemích. Jak upozornil i letošní infolist Aliance pro energetickou soběstačnost, v Německu se díky aukcím podařilo od roku 2015 snížit cenu podpory fotovoltaiky na pětinu. I v nedávném hodnocení národních energeticko-klimatických plánů proto Evropská komise jasně doporučila, aby tento efektivní nástroj zavedlo i Česko.

Zavedení má umožnit novela zákona o podporovaných zdrojích energie, která čeká na projednání v Poslanecké sněmovně. Konkrétní podmínky – a tedy ve finále i úspěch nebo neúspěch energetických aukcí – má však ovlivnit až prováděcí nařízení vlády.

O zkušenostech z Německa a ostatních členských států EU pohovoří pan Vasilios Anatolitis, specialista na energetické aukce z německého institutu Fraunhofer ISI. Vasilios je držitelem titulu B.Sc. z Univerzity v Mannheimu a titulu M.Sc. z Technologického institutu v Karlsruhe. V současnosti vede projekt podporovaný programem Horizon2020, který analyzuje nastavení aukcí v Evropě. Na jeho příspěvek naváží komentářem z české perspektivy pan Miroslav Lopour, manažer strategických projektů v energetickém oddělení Deloitte ČR, a Martin Madej, analytik Aliance pro energetickou soběstačnost.

