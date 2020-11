Živě o dopravě v Praze: Orientační systém pro řidiče je ohrožen, hrozí vizuální smog

Inteligentní naváděcí systém v pražské dopravě nebo nárůst takzvaného vizuálního smogu. To jsou stěžejní témata on-line tiskové konference společnosti Směrové tabule.cz, která patří k pronajímatelům směrových tabulí v Praze. Sledovat ji můžete dnes od 10:00.

Vystoupí na ní jednatel společnosti Směrové tabule.cz Jan Eisenreich a specialista informačních směrových zařízení Peter Ralbovský.

Videostream označený značkou PROTEXT VIDEO není součástí zpravodajského servisu ČTK, jde o komerční prezentaci zadavatele.

Zástupci společnosti mimo jiné okomentují:

O společnosti Směrové tabule.cz

Společnost Směrové tabule.cz patří k výhradním pronajímatelům směrových tabulí v Praze. Jsou součástí dopravního značení obce a navádějí tzv. na poslední kilometr do provozoven firem a institucí. Tento systém byl budován od 90. let s cílem usnadnit orientaci řidičů, a to i v situacích, kdy selhávají běžné elektronické navigace.